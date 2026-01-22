Ara sí: Terrassa participarà a la gala dels Oscar

Ara sí. Ja és definitiu: de Terrassa a Hollywood. "Sirat" ha estat nominada als premis Oscar.
El 17 de setembre, el Diari de Terrassa va publicar que la pel·lícula d'Oliver Laxe, amb cinc exalumnes de l'Escac, havia estat seleccionada per representar Espanya a la 98a edició dels premis de Hollywood. Aquest dijous, la cinta ha rebut una nominació per partida doble: a millor pel·lícula internacional i a millor so. Aquest 22 de gener, l'Acadèmia de Hollywood ha fet pública la llista de cinc pel·lícules nominades, entre les quals "Sirat". La gala se celebrarà a Los Ángeles el 15 de març.
El film, inspirat en la cultura rave, ja havia fet història en convertir-se en la primera pel·lícula espanyola preseleccionada en cinc categories. Compta en el seu equip tècnic amb cinc alumni de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac), amb seu a Terrassa: el productor Oriol Maymó, la directora d'art Laia Ateca, i Oriol Donat, Laia Casanovas i Yasmina Praderas a l'equip de so.
"Sirat", protagonitzada per Sergi López i estrenada als cinemes el juny passat, narra el viatge sense límits d'un pare i el seu fill per trobar la filla en una festa rave a les muntanyes del Marroc. La cinta avança al ritme de l'atmosfera experimental del músic Kangding Ray que va crear una banda sonora de paisatges foscos per articular una pel·lícula d'aventures que acaba esdevenint un viatge interior.