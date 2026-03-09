Ramon Mirabet s’ho passa bé

“M’ho estic passant molt bé”. Això confessava Ramon Mirabet just al final del concert que va oferir a la sala Rasa 64, dissabte a la nit. Amb un “cubata” a les mans, el cantautor explicava que ell i la seva banda ja no eren els Oasis. “Ara fem cançons d’amor”. Feia deu anys que no trepitjaven la ciutat. “Massa temps!”, cridava una fan. L’últim cop també va ser a la mateixa sala del carrer de la Rasa, “un dels millors llocs per fer concerts de Catalunya”, reivindicava Mirabet. Aleshores, se les van tenir amb un agent mentre carregaven el material, que els va posar una multa, que no van pagar.
D’això ja havien passat deu anys, insistia. A banda de cantar, durant més d’una hora i mitja de concert, Mirabet va tenir temps de compartir anècdotes amb el públic i moltes altres coses en un ambient íntim i pròxim. El seu concert no estava inclòs dins del Festival Jazz Terrassa, però si durant la primera part de la sessió ens haguessin dit que estàvem a la Nova Jazz Cava a ningú li hauria estranyat. El cantant va mostrar les seves arrels jazzístiques heretades del seu pare, un trombonista reputat. De fet, el seu nou disc, que ha publicat recentment, “Ramon Mirabet All-Star Jazz Project- Songus I Heard”, és un treball que dedica al seu pare i en què versiona cançons que l’han marcat al llarg de la seva vida en clau de jazz. Hi ha temes de Sinatra, però també de Ray Charles, Billie Holiday o Chet Baker.
I com estàvem en família es va permetre el luxe de felicitar una fan que celebrava el seu aniversari. El seu regal era haver assistit al concert amb les seves amigues. Però en va tenir un altre: cantar i ballar “Happy Days” amb Mirabet a l’escenari. I no només això. També va rebre el llibre autobiogràfic i musical del cantant “Per sempre més”. Més que un concert, la sala Rasa 64 havia esdevingut una festa d’amics. Per això, Mirabet va baixar de l’escenari, i es va posar enmig del públic per cantar cançons de folk sense micròfon ni amplificadors. Ara, la Rasa 64 era un bar de Nova Orleans.
Però encara quedaven moltes sorpreses. La nit era màgica i més després de sonar l’himne “Magic”. “Em quedaria hores i hores tocant aquí”, va exclamar. Però s’arribava al final. Als bisos no podia faltar l’èxit “Those Little Things”, que Estrella Damm va popularitzar el 2016 amb el seu anunci d’estiu. I per acabar una reivindicació per a totes les dones que celebraven el 8 de març just minuts després de posar fi al concert. Ramon Mirabet no esperarà una altra dècada per tornar a Terrassa. Això segur.