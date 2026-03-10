Sense talls, amb risc i precisió

Un sol pla, un tret que sembla demorar-se en l’espai però és un tret sol, es converteix a Terrassa en un peculiar exercici de resistència. És el One Shot Terrassa City of Film, que l’entitat organitzadora, la Societat Coral Joventut Terrassenca, el Coro Vell, va presentar dilluns i que enguany arriba a la seva setena edició en format internacional i a la setzena des de la seva creació. És un certamen que ret homenatge pràctic al pla seqüència i que situa Terrassa en el terreny internacional en aquest format.
La iniciativa, que forma part de les activitats cinematogràfiques de Terrassa Ciutat del Cinema per la Unesco des del 2017, manté intacta la seva essència: “Promoure la creació audiovisual en una sola presa, sense talls, defensant el risc, la precisió tècnica i l’autenticitat narrativa”, apunta el director del certamen, Jordi Escursell.
El One Shot va néixer com a evolució natural del premi de cinema en format super 8 anomenat “El Rotllo, “un concurs que apostava pel cinema fet amb mitjans accessibles i esperit independent”, indica l’entitat. Els temps canvien i aquell format va donar pas al vídeo digital, però l’esperit es va mantenir intacte, transformat, i respectant aquell compromís fundacional basat en quatre principis: donar continuïtat a un concurs de cinema obert, democratitzar la creació audiovisual, apostar pel talent emergent i defensar el cinema “com a exercici de risc i veritat”.
La iniciativa nascuda sota el nom del Pla Seqüència, amb vocació local i especialitzada, va evolucionar a causa del seu creixement natural, l’increment de la participació internacional i la projecció exterior. Es reforçava així aquesta identitat mundial, el posicionament estratègic i la vinculació del concurs amb Terrassa com a ciutat audiovisual. A més de dur a terme activitats paral·leles, el One Shot manté també una relació continuada amb escoles especialitzades “per a ajudar tècnicament o educativa per exposar experiències i per promoure la participació en el certamen”.
L’any passat, el festival va rebre 2.362 curtmetratges procedents de 116 països, amb l’Iran, l’Índia, el Brasil i Espanya en els primers llocs per ordre de participació majoritària. El passat dilluns, 9 de març, es va obrir el període d’inscripcions per a la convocatòria del 2026, que es tancarà el 28 de setembre. El 26 d’octubre es comunicarà la selecció oficial als participants i es preveu que la gala del festival, amb el lliurament de premis, se celebri entre el 26 i el 28 de novembre.
És un esdeveniment que “desenvolupa la creativitat i la innovació en l’art cinematogràfic a través del desafiament del pla seqüència”, resumeix l’organització. “En un context audiovisual dominat per la fragmentació i el muntatge accelerat, el festival reivindica la continuïtat i la precisió narrativa”, afegeix. El Coro Vell, que ha eliminat la votació popular, no descarta concedir un premi econòmic per a la millor pel·lícula terrassenca i la de versió catalana, però la resolució última serà del jurat i es prendrà en funció del nombre de participants en cada categoria.
“Es pot considerar que, avui dia, és l’únic festival exclusiu de curts rodats en format de pla seqüència que es manté actiu”, conclou l’organització d’un certamen que respecta llegat i conserva la seva vitalitat, sempre amb un sol tir, “una història, un pla, una oportunitat, sense talls, sense xarxa, sense excuses, el risc com a llenguatge, una sola càmera, el cinema en estat pur”.