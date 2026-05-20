Neix a Terrassa Cumbre Serena, una productora de cinema

Amb el subtítol queda diàfan el missatge, però per conèixer el desenvolupament del dol suspès, o inexistent, del perquè, cal visionar “El ramo”. El subtítol referit és “A vegades, sobreviure és la pitjor de les tragèdies”. La productora terrassenca Cumbre Serena World Productions es va presentar aquest dimarts a la seva ciutat amb la projecció del seu primer curtmetratge, “El ramo”. L’acte va tenir lloc segurament on havia de tenir lloc: el Cinema Catalunya.
El primer treball de Cumbre Serena és un drama psicològic “que convida l’espectador a un viatge emocional sobre la pèrdua i la fragilitat de la ment humana”, segons destaca la nova companyia. La idea crucial sobrevola una pregunta incòmoda. I si la realitat és l’enemic?
La protagonista del film és la Teresa, una dona de 67 anys que torna a casa des d’un centre de salut mental al costat del seu fill, Alejandro, a qui ha recollit al centre clínic. Durant el trajecte amb cotxe cap a una carretera comarcal, ella intenta comunicar-se amb ell, però l’Alejandro roman mut. Els silencis adquireixen un paper central en la narració al costat dels salts enrere que evoquen una felicitat familiar trencada per la tragèdia: un alegre sopar familiar, l’anunci d’un embaràs, la Teresa que serà àvia... La nit del sopar alegre, un accident de cotxe canvia les vides de tots.
Incapacitat
En la tornada a casa, la Teresa arriba a una corba en la carretera on hi ha una creu commemorativa. Li demana a l’Alejandro que hi deixi un ram de flors. En aquest moment es revela la veritat devastadora. La pel·lícula colpeja l’espectador amb la reflexió sobre la incapacitat d’acceptar el dol. L’obra, dirigida per Ignacio Malagón amb guió de Luis Ortubia, explora la fina línia entre la memòria i la negació. És la Teresa qui està internada?
El repartiment està format per Merche Montilla (Teresa), Pol Forment (Alejandro) i Sandra Cendra (Vanesa, dona de l’Alejandro). Cumbre Serena ja prepara llargmetratges “de gran escala” i combinant “qualitat narrativa” amb estructures financeres “sòlides”. La productora té com a directors executius Dídac Toscano, Gonzalo Terrín i Marc Toscano.