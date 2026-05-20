Voleu saber com es fa una comèdia des de dins?

Pau Gil, mànager d’humoristes, en donarà aquest dijous algunes de les claus en una trobada al Teatre Principal de Terrassa

  • La trobada està vinculada l'espectacle que Daniel Fez oferirà aquest dissabte a Terrassa

Publicat el 20 de maig de 2026 a les 20:22

Com és la comèdia des de dins? Pau Gil, mànager d’humoristes, en donarà aquest dijous algunes de les claus en una trobada a la Sala Cúpula del Teatre Principal de Terrassa. L’acte està adreçat a  professionals i estudiants de producció, comunicació, tècnica, guió, humoristes novells o promotors “que vulguin descobrir com es construeix la comèdia des del darrere de l’escenari”. La sessió, que es desenvoluparà de 19 a 21 hores, forma part del programa “Experimenta: + Enllà de la funció”, un cicle de la temporada municipal d’arts escèniques que ofereix activitats per apropar el públic als processos creatius i als artistes de la programació. L’activitat d’avui està vinculada a l’espectacle “La vida regulinchi”, que el còmic Daniel Fez oferirà dissabte vinent, a les 19 hores, al mateix Teatre Principal.

“Experimenta: + Enllà de la funció” inclou tallers, laboratoris i diàlegs connectats amb la programació d’arts escèniques i música. Aquestes activitats permeten apropar el públic als projectes artístics i descobrir els seus universos creatius. Segons l’àrea municipal de Promoció Cultural “són una oportunitat per ampliar coneixements, aprendre i compartir; en definitiva, per gaudir de la pràctica artística més enllà de la funció”.

Dubtes

La sessió d’aquest dijous es construirà en funció dels interessos i preguntes dels assistents sobre el funcionament intern del sector de la comèdia, la relació entre artistes i productores “i les claus d’un projecte d’humor d’èxit”. Segons els organitzadors, l’aspecte elemental rau en assistir-hi “amb moltes preguntes”, doncs la trobada constitueix “una oportunitat per resoldre dubtes, compartir inquietuds i entendre el món de la comèdia des de dins”.

Pau Gil és mànager i director comercial de MPC Management, una de les principals empreses dedicades a la representació i producció d’humoristes a Catalunya i a tot Espanya. Treballa amb artistes com Berto Romero, Eva Soriano, Facu Díaz, Miguel Maldonado, Olivia Lara, Txabi Franquesa, La Ruina, Jordi Merca, Clara Ingold, Wilbur o Víctor Parrado, i distribueix més de 35 gires amb més de 60 actuacions per setmana.

