Voleu saber com es fa una comèdia des de dins?

Com és la comèdia des de dins? Pau Gil, mànager d’humoristes, en donarà aquest dijous algunes de les claus en una trobada a la Sala Cúpula del Teatre Principal de Terrassa. L’acte està adreçat a professionals i estudiants de producció, comunicació, tècnica, guió, humoristes novells o promotors “que vulguin descobrir com es construeix la comèdia des del darrere de l’escenari”. La sessió, que es desenvoluparà de 19 a 21 hores, forma part del programa “Experimenta: + Enllà de la funció”, un cicle de la temporada municipal d’arts escèniques que ofereix activitats per apropar el públic als processos creatius i als artistes de la programació. L’activitat d’avui està vinculada a l’espectacle “La vida regulinchi”, que el còmic Daniel Fez oferirà dissabte vinent, a les 19 hores, al mateix Teatre Principal.
“Experimenta: + Enllà de la funció” inclou tallers, laboratoris i diàlegs connectats amb la programació d’arts escèniques i música. Aquestes activitats permeten apropar el públic als projectes artístics i descobrir els seus universos creatius. Segons l’àrea municipal de Promoció Cultural “són una oportunitat per ampliar coneixements, aprendre i compartir; en definitiva, per gaudir de la pràctica artística més enllà de la funció”.
Dubtes
La sessió d’aquest dijous es construirà en funció dels interessos i preguntes dels assistents sobre el funcionament intern del sector de la comèdia, la relació entre artistes i productores “i les claus d’un projecte d’humor d’èxit”. Segons els organitzadors, l’aspecte elemental rau en assistir-hi “amb moltes preguntes”, doncs la trobada constitueix “una oportunitat per resoldre dubtes, compartir inquietuds i entendre el món de la comèdia des de dins”.
Pau Gil és mànager i director comercial de MPC Management, una de les principals empreses dedicades a la representació i producció d’humoristes a Catalunya i a tot Espanya. Treballa amb artistes com Berto Romero, Eva Soriano, Facu Díaz, Miguel Maldonado, Olivia Lara, Txabi Franquesa, La Ruina, Jordi Merca, Clara Ingold, Wilbur o Víctor Parrado, i distribueix més de 35 gires amb més de 60 actuacions per setmana.