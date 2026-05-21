Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 22, 23 i 24 de maig

Màgia
Magic Blaics ofereix el seu espectacle "Tempus fugit", al Cafè-Teatre l'Artista. Aquest divendres, a les 21 hores.
S.P.E.C.T.R.A
S.P.E.C.T.R.A. (sigles de Sociedad Permanente Ejecutiva de Contraespionaje, Terrorismo, Rebelión y Aniquilamiento) és una banda hereva de grups com els Cramps i del pospunk. El seu rock potent aterrarà a la Sala Legends aquest divendres, a les 22.30 hores.
Jazz
Concert de Punch Trio Jazz, formació resultant de la connexió entre la tradició jazzística nord-americana i l’esperit del gypsy jazz europeu. Al Cafè de l'Aula. Aquest dissabte, a les 22.30 hores.
Més màgia
Espectacle de màgia infantil amb Àlex Ferrer, al Cafè-Teatre l'Artista. Aquest diumenge, a les 12 hores.
Èxits
Tornen els Raiders amb un concert de música dels anys 60’s i 70’s. A la Sala Legends Dance Hall. Aquest diumenge, 24 de maig, a les 12 hores.
Humor
"Ellas y ellos", espectacle humorístic. La cinquena temporada d'aquesta proposta dirigida per Xavi Fuster arriba a la Sala Crespi. Diumenge, 24 de maig, a les 18 hores.
El fantasma
Selecció de peces de l'obra "El fantasma de l'òpera", amb el grup vocal, solistes cor i orquestra del Taller de Teatre Musical, alumnes de Escola d’Art i Disseny de Terrassa i l'institut Salvador Seguí (grau superior caracterització). Tot, sota el lideratge de Maria Teresa Vert. A l'Auditori Terrassa. Dissabte, 19 hores. Diumenge, 12 hores.
Exposició
La mostra "I, de sobte, l'atzar. Incerteses, destins i casualitats en la Col·lecció del MACBA" romandrà a la Sala Muncunill fins el 14 de juny. Horaris: de dimarts a divendres, de 16 a 20 hores; dissabtes, d’11 a 14 i de 16 a 20; i diumenges, d’11 a 14 hores.
La vida
Humorista i "influencer" d'origen asturià, Daniel Fez visita Terrassa per representar "La vida regulinchi". Al Teatre Principal. Dissabte, a les 19 hores.
Diàleg
"Instants compartits", diàleg d'escultures de Pepus Serrat i aquarel·les de Mere Làzaro a la Sala Paüls. Divendres i dissabtes, de 19.30 a 21 hores. Diumenges, de 12 a 14.