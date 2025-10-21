Arriba la quarta Trobada d’Il·lustració Infantil a Terrassa. L’esdeveniment, organitzat per la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i Bambú Llibreria Infantil i Juvenil, se celebrarà aquest dissabte 25 d’octubre a la BCT, de 10.30 a 13 hores. El programa inclou la presència de 19 il·lustradors.
La iniciativa vol donar a conèixer el món de la il·lustració i la seva importància "per afavorir el foment de la lectura i per potenciar la creativitat i la imaginació dels infants". Durant tot el matí hi haurà il·lustradors i il·lustradores que presentaran i signaran els seus treballs a les famílies interessades, per difondre més a fons el seu treball i el món de la il·lustració.
Enguany, els organitzadors destaquen la presència d'il·lustradors i il·lustradores locals a la trobada, com per exemple Kim Amate o Marta Cabrol, a més d’altres reconeguts professionals de la il·lustració infantil d'arreu de Catalunya que també han volgut participar-hi, com Cristina Losantos, Òscar Sardà, Mercè Canals o Pato Mena, entre d’altres. També es preveu la visita de Manel Mora.
L’esdeveniment, organitzat per la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i Bambú Llibreria Infantil i Juvenil, se celebrarà aquest dissabte 25 d’octubre a la BCT, de 10.30 a 13 hores. El programa inclou la presència de 19 il·lustradors
Igualment, aquest any cal subratllar la col·laboració de l’Editorial Mediterrània i Nanit. Les famílies assistents a la trobada també podran gaudir d’una matinal de tallers d’il·lustració, contacontes i activitats adreçades a infants de totes les edats.
Hi haurà quatre activitats: L’Hora del Conte dels Vivim del Cuentu amb “La castanyera al país de Halloween” i L’Hora del Conte de l’àlbum “Jeff i Pip. Un canvi d’arbre”, amb dibuix en directe de la il·lustradora Núria Albesa. A més, s'hi celebrarà la presentació de “Mirada estràbica”, a càrrec de l’editora i la il·lustradora Mariona Tolosa i, finalment, es desenvoluparà un taller de trencadís del llibre “Aventura en miniatura de Gaudí” amb la seva il·lustradora Roser Matas.
El cartell
La creadora del cartell de la quarta Trobada d'Il·lustració Infantil a Terrassa és Roser Matas. Nascuda a Riudarenes, viu a Olot des de fa uns anys, va estudiar Física i és professora d’institut i il·lustradora. Ha estudiat Il·lustració a l’Escola d’Art d’Olot, i també ha realitzat diversos cursos a l’Escola Joso de Barcelona i a la Universitat de les Arts de Londres. Ha publicat contes com a autora i il·lustradora i també ha dissenyat cartells per a diferents esdeveniments.
Els seus primers llibres van ser una col·lecció de l’Editorial Comanegra anomenada “Contes amb ciència” i un dels contes de l’Editorial Barcanova dins del llibre “Què passa, carbassa?”. Entre els seus darrers treballs podem trobar: “Peque Haiku” de l’Editorial Cuentos a Tope, “Top 20 Museus de patrimoni industrial de Catalunya” i “Aventura en miniatura Gaudí”, de Bambú Llibreria Infantil.