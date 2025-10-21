OT 2025 Gala 5: el dia que Guillo Rist va incendiar l'escenari

La cinquena gala d'"Operación Triunfo" va allargar-se més enllà de la mitjanit. Va durar 128 minuts, el mateix que el film d'Steven Soderbergh de l'any 2008 "Che: el argentino". Una setmana més, el gran triomfador va ser el cantant terrassenc Guillo Rist, que va incendiar l'escenari del Parc Audiovisual de Catalunya amb "I wanna be your slave" (Vull ser el teu esclau), de la banda italiana de rock Maneskin.
L'egarenc va protagonitzar juntament amb el seu company Tinho un espectacle d'alt voltatge, memorable, sens dubte el més "hot" de l'edició, amb "pirueta" inclosa. El particular descens als inferns de Guillo Rist li va permetre exhibir totes les seves capacitats escèniques i vocals. Si el jurat li demanava constricció en els seus registres, el tema de Maneskin requeria tot el contrari. Calia deixar-se anar, cantar al límit i jugar amb tot el cos. I Guillo Rist ho va saber fer a la perfecció, acompanyant en el viatge al seu amic Tinho, que després de l'actuació va assegurar: "En Guillo és el millor company que es pot tenir".
A diferència de la setmana passada, en què se li van retreure alguns detalls, a l'hora de jutjar-lo, Cris Regatero només va tenir paraules elogioses. "Després d'una actuació tan increïble, encara no sabem quin és el teu sostre. Creua la passarel·la". El seu passi estava cantat. Només calia veure com els quatre membres del jurat van celebrar la seva "performance".
Durant la setmana, l'egarenc va interpretar "Paraules d'amor" de Joan Manuel Serrat en acústic amb l'acompanyament al piano del seu amic Max. També va rebre, com els seus companys, la comunicació dels seus familiars.
L'adeu de la Judit
El moment més emotiu de la vetllada va ser l'eliminació de la barcelonina Judit, que es jugava la seva continuïtat amb una altra cantant molt estimada pels espectadors, la valenciana Lucia Casani. Amb més de 5 milions de vots a l'app del programa, Lucia Casani es va salvar amb un 50,3%. "Que es quedin les dues", cridava el públic al plató. Chenoa hi estava d'acord, però les regles són les que són i la catalana va haver d'acomiadar-se dels seus companys per encarar a partir d'ara una carrera en solitari.
Les dues amigues es van fondre en una abraçada llarguíssima quan es va saber el resultat. El temps es va aturar i els plors de la que havia guanyat feien que semblés que havia perdut. La Lucía no se'n sabia avenir d'haver d'acomiadar la seva amiga. Però el "show" ha de continuar i ja són 12 els concursants que segueixen endavant. Hi ha cinc nois (Guillo Rist, Crespo, Guille Toledano, Max i Tinho) i set noies (Claudia Arenas, Cristina, Laura Muñoz, Lucia Casani, María Cruz, Olivia i Téyou).
El favorit de la setmana va ser Crespo, amb el 22% dels vots de l'audiència. La seva tria va acabar resultant providencial, car el jurat li va comunicar que l'haurien proposat per ser und els quatre nominats. Leire Martínez (que va cantar amb els concursants el seu darrer treball "Mi nombre" en una reeixida actuació grupal), Guille Milkyway, Abraham Mateo i Cris Regatero van insistir, una setmana més, que cada vegada era més complicat nominar i que a aquestes alçades del programa ja eren els petits detalls els que decidien.
Sigui com sigui, els quatre nominats van ser Max, Claudia Arenas, Cristina i, de nou, una Lucia Casani que encara no s'havia recuperat de la nominació de la setmana passada. Els professors van salvar la Cristina i els companys Claudia Arenas. Per tant, o bé Max o bé Lucia Casani abandonaran l'acadèmia dilluns vinent.
Vuit actuacions
Va tenir aquesta cinquena gala vuit ineteressants actuacions. Els encarregats de trencar el gel van ser els dos nominats. Lucia Casani es va estrenar amb una gens premonitòria "Creo en mí". A continuació, la Judit va interpretar el tema de Malú "Ciudad de papel". Després de Guillo Rist i Tinho, Crespo i Claudia es van atrevir amb el conegut tema del colmbià Juanes "Nada valgo sin tu amor".
Una altra de les actuacions notables va ser el "Yes, and?" d'Ariana Grande, a càrrec de María Cruz i Olivia. El rock&roll va arribar de la mà de Max i Guille Toledano, que van interpretar el "I was born to love you" de Freddie Mercury. Especialment dolça va ser la cançói que els va tocar a Laura Muñoz i Cristina, "La mala costumbre" de Pastora Soler. L'única que va actuar en solitari va ser Téyou, que es va lluir amb el rap de "Papaoutai" d'Stromae cantant en un perfecte francès.