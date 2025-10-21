Més de 30 artistes fent acrobàcies a Terrassa

Mesclen la tradició del gegant asiàtic amb maniobres contemporànies, sempre cercant la perfecció de moviments. Són els integrants del Gran Circ Acrobàtic de la Xina, que aquest diumenge, 26 d'octubre, tornarà a la Factoria Cultural de Terrassa (LaFACT) amb més de 30 artistes.
L'espectacle, considerat per molts crítics únic en el món, començarà a les 18 hores i tindrà una durada de 120 minuts. Els preus van dels 30 als 33 euros i amb l'entrada, els espectadors podran participar en un sorteig amb aquest dimecres, 22 d'octubre, com a data límit per participar-hi. Aquest dijous s'anunciaran els guanyadors. Per participar en el concurs només cal ser Amic de LaFACT i emplenar un formulari. El premi per als cinc guanyadors: fer-se una foto amb els artistes i descobrir les interioritats dels espectacles, què s'amaga darrere les cortines després de la funció.
Innovació
La companyia la formen Human Acrobatic Art Theatre i Planeta Fama, de la província xinesa de Hunan. Va ser creada el 2012 després de la transformació de la "troupe" de circ Xina Hunan Circus (fundada el 1959). Va heretar d’aquesta "la pràctica artística tenaç, la innovació audaç, la recerca constant de l’art perfecte, la creació i l’acompliment d’una gran quantitat d’acrobàcies contemporànies i identitàries de la cultura xinesa", apunta LaFACT. A banda de participar en grans esdeveniments internacionals com els Jocs Olímpics de Beijing (2008) o l’Exposició Mundial de Xangai (2010), la companyia ha rebut més de 30 guardons en diversos concursos internacionals d’acrobàcies.
La majoria dels artistes són medallistes olímpics i alguns procedeixen del Cirque du Soleil. Mitjançant 18 modalitats acrobàtiques diferents, aquesta companyia, que ha inspirat altres grups com el Cirque du Soleil, "proposa un viatge màgic amb tot l’encant de les arts tradicionals xineses". El muntatge explica, amb acrobàcies, la història d’un jove que, a través dels seus somnis, coneix un fènix.