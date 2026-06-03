Código Neurótico i Capdetrons al mateix escenari. Enguany la moguda ve amb molta moguda, noti's el bon sentit del terme. Ja hi ha cartell definitiu de la Moguda Rock de Terrassa programada per a la Festa Major 2026, que es traslladarà de nou a la rambla d'Ègara i destaparà l'aixeta de la nostàlgia, també ben entesa: ja se sabia que tornaven els Código Neurótico, però no que ho farien els Capdetrons. Membres de la mítica banda de heavy rock terrassenca, reforçada amb músics d'altres grups, pujaran a l'escenari instal·lat en el sector nord de la Rambla.
Código Neurótico & Friends, Capdetrons, Wicked Dog, Sinónimo de Lukro i Morning Sickness. Aquest és el cartell previst per al divendres 3 de juliol, el dia del retrobament de molts rockers amb el seu passat sempre present i de les noves generacions amb bandes actuals o redescobertes.
La presentació de l'esdeveniment serà a les 19.45 hores. A les 20 començarà el primer concert, de Wicked Dog, que presenten disc: "La Mola mountain rocks"ddd. Una hora després arribarà el torn de Sinónimo de Lukro i per a les 22.10 hores s'ha programat l'aparició de Capdetrons, amb la participació de dos dels membres fundadors de la formació, Xavi "Monqui" a la bateria i Jepi a la guitarra. El baix de Segu i la guitarra de Juan Feria (tots dos ex d'ADN), i la veu de Martí Doria (de Doria), completaran el conjunt.
Membres originals
La contribució de Código Neurótico & Friends a l'espectacle s'iniciarà a les 23.20 hores. Lolo i Sergio, membres originals d'aquells capdavanters del punk rock a Terrassa, estaran a l'escenari al costat de col·legues dels també recordats Inem Kilers, l'Ivan al baix i Santi cantant, amb Manu (de Batec) a la guitarra de reforç. I hi haurà sorpreses.
La vetllada, organitzada per l'artista David Millán, la tancaran Morning Sickness, banda que compta amb el Capitán Vargas i ve de guanyar un concurs de Rubí organitzat per l'Aurora Music. En el certamen han participat 12 grups i Morning Sickness ha passat quatre rondes, amb jurat i públic, per obtenir el primer premi. La recompensa: 500 euros i la participació al festival Red & Black de Rubí que se celebrarà al setembre.
Abans, però, compartiran el cartell d'una moguda que es presumeix intensa i carregada de pes històric. I d'emoció i record a aquells que ja no hi són, però seran d'alguna manera a l'escenari: entre altres, Jorge Sánchez (Código Neurótico), Xarli Compte (Capdetrons) i Jordi Turu, terrassenc molt implicat en la cultura local i antic membre de Malabèstia.