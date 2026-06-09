Art de l'àpat a Terrassa: "És espai de trobada, però també de malestar"

Aquest cop, toca menjar; també, com sempre, reflexionar-ne. El Corralito Centre de Creació Artística acollirà divendres i dissabte vinents una nova edició de la Qlectiva, una exposició que reuneix artistes i projectes al voltant d’un mateix concepte. Serà la 34a edició d’aquest cicle de mostres a Terrassa i la d’aquesta ocasió girarà al voltant de l’àpat, “com a espai de trobada, de converses llargues i de temps compartit; com a connexió amb el plaer, la degustació i els sabors que travessen la memòria”.
No tot, però, s’aixeca tan idíl·lic. L’àpat també s’analitza “com a espai de malestar per a moltes persones, especialment quan la imposició de la norma sobre els cossos pren un pes asfixiant”. Segons el centre de creació, la proposta també convida a pensar l’àpat “com a espai d’identitat, comunitat i connexió amb els orígens, així com a reflexionar sobre els aliments que arriben a taula: fruits, sovint, de l’explotació de la terra, “del treball invisibilitzat, de l’espoli de territoris llunyans, de l’abús animal o de desigualtats que fan que, per a moltes persones, l’àpat no estigui garantit”.
Diferents disciplines
En aquesta nova entrega hi participaran artistes visuals, “performers” i creadors de diferents disciplines, amb iniciatives que inclouen instal·lacions, arts visuals, “performance” i altres formats contemporanis. La mostra comptarà amb la participació de Zinteta, Gemma Terol, Sara Gartt, Marta Font, Kerstin Hintz, Inalb, Mara Adina, Isaura Sonet i Ene a Ratos, Joana Arribas i Mariona Alberich.
El programa s’obrirà divendres 12 de juny, a les 20 hores, amb una “performance”, titulada “Dins d’un rellotge”, a càrrec de Duo Belarc. Dissabte, a les 12, tindrà lloc al local la presentació del llibre “Una cuina a cada casa”, amb l’autor, Pau Gómez Calvo, i la il·lustradora Mariona Alberich. El Corralito afirma que, amb aquesta nova edició, segueix apostant “per la creació col·lectiva, la difusió d’artistes emergents i la generació d’espais culturals alternatius que connectin la pràctica artística amb qüestions socials, comunitàries i quotidianes”.