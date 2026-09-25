Imanol Arias, actor: "És una qüestió de subtilesa saber el que es pot dir i el que no"

El paraigua amb el qual es protegeixen de la suposada pluja en part de l'obra podria convertir-se en metàfora: pot ploure a bots i barrals si hom s'excedeix en sinceritats. Imanol Arias i María Barranco reflexionen sobre això, sobre els límits de la sinceritat, en clau còmica. Ho faran aquest diumenge a Terrassa, on tots dos recalen amb la seva aclamada obra teatral "Mejor no decirlo". La funció començarà a les 18.30 hores a LaFACT Cultural amb gran èxit de públic, com ha passat a la resta de la gira internacional d'aquesta comèdia. El preu de les entrades és de 38 euros. Aquest divendres amb prou feines quedava un 10% de l'aforament lliure.
"És una qüestió de subtilesa saber el que es pot dir i el que no", diu Imanol Arias durant la representació. El prestigiós actor i la no menys prestigiosa actriu María Barranco protagonitzen aquesta comèdia sobre l’amor i i la convivència. Ambdós formen una parella que, després d’anys junts, decideix dir-se tot el que mai s’ha atrevit a confessar. Aquesta decisió provoca una divertida reflexió sobre la sinceritat i les diferències.
La fórmula per mantenir el matrimoni durant tants anys semblava imbatible: saber quan cal parlar i quan és millor callar. Però, què passaria si, per una vegada a la vida, es plantegessin dir-ho tot, absolutament tot? Molts espectadors es veuen reflectits en les situacions derivades de la resolució de sinceritat. "Sobretot, aquells a qui no ens agrada que ens parlin quan estem interrompent", apunta la presentació de l'obra abans de recordar la frase cèlebre de Mark Twain: "És millor mantenir la boca tancada i semblar estúpid que obrir-la i confirmar-ho!".
La fitxa
A més d'Arias i Barranco, l'equip artístic i tècnic del muntatge està format per: Salomé Lelouch (autora), Fernando Masllorens i Federico González del Pino (traducció), Claudio Tolcachir (direcció), Mariana Tirantte (disseny d'escenografia), Matías Sendón (disseny d'il·luminació), Mariana Seropian i Guadalupe Valero (disseny de vestuari), Guido Berenblum (disseny de so), Emmanuel Miño (disseny de maquillatge i perruqueria), Mercedes Morán (versió), María García de Oteyza (ajudande direcció), Mélida Molina (disseny de tocat), Nuria Herrero (veu de la nena), Javier Naval (fotografia d'estudi), Emilia Pascarelli (assistenta d'escenografia), Mambo Decorados (realització d'escenografia), Guillermo Delgado (gerent/regidor), José García (tècnic d'il·luminació), Raúl Sánchez (tècnic de so), Damián Ruiz, Javier Antolín i Isabel Martín (comunicació i premsa), Damián Zaga i Mano Szereszevsky (productors executius), Ariel Stolier (director de producció) i Jesús Cimarro (productor executiu a Espanya).
La producció correspon a Pablo Kompel, 11T’ai Creaciones i Pentación Espectáculos.