Torna el Panoràmic a Terrassa: “Recupera les històries silenciades dels pagesos derrotats"

Terrassa torna a integrar-se a la xarxa del Festival Panoràmic, el certamen d’arts i cultures visuals que aquest any arriba a la 10a edició i commemorarà els 200 anys de la fotografia amb 25 exposicions i prop de 50 activitats. A Terrassa s’instal·laran tres mostres a partir del 5 de novembre: una de Leah Gordon a la Sala Muncunill, una altra de DA Restrepo i Jorge Bandera a Amics de les Arts i una tercera de Pep Agut a l’Arxiu Històric.
Panoràmic és el festival de cultura visual que explora la relació entre el cinema, la fotografia i les noves formes d’imatges, i promou i incentiva la recerca de nous llenguatges i narratives audiovisuals. Dirigit per Joan Fontcuberta, se celebra a Terrassa, Granollers i Barcelona i aquest any, per primer cop, també a Vic. S’inaugurarà de manera esglaonada a aquestes poblacions. A Terrassa, el 5 de novembre.
Les obres
Leah Gordon presentarà a la Sala Muncunill “Monument to the Vanquished Peasant”, una mostra comissariada per Mercè Alsina. Gordon és una artista, fotògrafa i cineasta del Regne Unit considerada pel festival considera “una de les veus més destacades de l’escena contemporània internacional pel seu treball sobre la història, la cultura popular i les lluites socials d’Haití i de la classe treballadora britànica”. En l’exposició “recupera les històries silenciades dels pagesos derrotats, els processos de despossessió de la terra i les formes de resistència popular”.
Elkin Rubiano és la comissària de l’exposició “Humanizer-Artificial Cognition”, de DA Restrepo i Jorge Bandera, en col·laboració amb el Festival Internacional de la Imagen de Colombia. La proposta de Pep Agut (Terrassa, 1961) es titula “Parade” i forma part del Panoràmic Arxius, una iniciativa que reuneix cinc intervencions artístiques creades expressament per al festival a partir de fons documentals i fotogràfics.
El festival reflexiona sobre el lema “Cremar de desig”, prenent com a punt de partida el bicentenari de la fotografia “per repensar el paper de les imatges en la construcció de la sensibilitat contemporània”.