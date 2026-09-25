Magisteri del dibuixant Víctor Swasky: "Cada 'sketch' implica decisions sobre què observar i què representar"

Víctor Swasky, un dels "culpables" de la benèvola febre dels dibuixants urbans, aquests cronistes originals de l'entorn, serà el convidat especial del Terrassa Dibuixa, el certamen que reuneix els artistes del moviment Urban Sketcher de Terrassa i més enllà. El certamen, que aquest dissabte arriba a la vuitena edició, comptarà almenys amb mig centenar de participants. Se celebrarà aquest dissabte a diverses ubicacions de la ciutat. L'organitza el Grups d'Arts Plàstiques i Visuals d'Amics de les Arts.
Nascut a Barcelona l'any 1975, Víctor Swasky és il·lustrador, dibuixant urbà i professor d’art. Va contribuir de manera determinant a introduir i impulsar el moviment dels Urban Sketchers a Catalunya i centra el seu treball en el quadern de viatge i el reportatge dibuixat. L'artista ha impartit cursos i tallers en diversos països i aquest any ha estat artista convidat a l’Sketcher Fest Edmonds, als Estats Units.
Classe magistral
A Terrassa, aquest dissabte, impartirà una classe magistral a partir de les 9.30 hores a la Cambra de Comerç, al carrer de Blasco de Garay. "De l’observació a la història: les decisions darrere d’un 'sketch'", es titula la ponència, en què Swasky reflexionarà sobre el dibuix in situ com a eina de narració "i explicarà com cada 'sketch' implica decisions sobre què observar, què representar i com construir un relat visual", segons avança l'organització de l'esdeveniment.
Desprès de la pausa del cafè, prevista per a les 11 hores, els participants en el certamen treballaran en una sessió pràctica a la plaça del Progrés "per dibuixar l'ambient de les terrasses"
A partir dels llibres "Voltant per Sants" i "Hola Miró!!", el dibuixant explicarà com cada obra obliga a prendre determinacions narratives: què mirar, què incloure, què es pot deixar fora, com es pot representar el temps i fins on s'ha de seguir una història.
Les reflexions de Swasky serviran també com a punt de partida per al taller posterior, "on es treballarà la narrativitat en el dibuix urbà com a forma de reportatge, memòria i construcció de relats". Desprès de la pausa del cafè, prevista per a les 11 hores, els participants en el certamen treballaran en una sessió pràctica a la plaça del Progrés "per dibuixar l'ambient de les terrasses".
A les 14 hores es faran fotos de grup i dels dibuixos. A les 14.30 se celebrarà el dinar de germanor, a La Coral de Prodis (carrer del Pantà, 57). A continuació, Preliminares & Friends (amb Felip Planas i Marioa Betriu com a convidats) actuaran a una "Portrait party", una sobretaula dibuixada, a partir de les 16 hores. La cloenda de la trobada es preveu per a les 18 hores.