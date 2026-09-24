El pony es fa encara més menut a Terrassa

El Pony Pisador es fa menut, i no perquè la banda redueixi el seu nombre de membres ni per un procés jivaritzador. La banda de folk (de tot tipus de folk) es redefineix per a un públic infantil i aquest dissabte vindrà a Terrassa en aquest format. El Pony Menut és la versió familiar d’El Pony Pisador, més senzilla, més curta i més propera, adequada a la manera d’escoltar i viure la música dels infants.
L’espectacle es durà a terme aquest dissabte, a partir de les 19 hores, a LaFACT, amb entrades a 18 euros (el pack de quatre, a 60). I els infants de menys de 2 anys tenen entrada gratuïta si no ocupen butaca. El format d’El Pony Menut està pensat “perquè nens i nenes gaudeixin d’un espectacle adaptat a la seva manera d’escoltar i viure la música”, com indiquen els organitzadors d’un concert marcat per “l’esperit juganer del grup”.
A través de temes com “Concili cefalòpode a Malgrat de Mar”, “Bartomeu El Portuguès” o “El llom del diplodocus”, la banda fa participar el públic i es diverteix amb recursos de la música tradicional, com l’harmonia vocal, el ritme, la percussió o el reconeixement de timbres i instruments del repertori folk.