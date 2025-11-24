Beethoven es fa solemne i vital a Terrassa

Amb una densitat sonora emocionant, l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) va oferir aquest diumenge un dels concerts més esperats de la temporada a LaFACT de Terrassa: la "Missa solemnis", una de les obres més profundes de Ludwig van Beethoven, monument del gènere litúrgic i, alhora, declaració espiritual del compositor de Bonn.\r\n\r\nVan ser 100 minuts de vetllada plena de matisos amb una obra, la “Missa solemnis, en Re major, op. 123”, que l'OSV va desenvolupar sota la direcció de Xavier Puig, i amb la participació de dues reconegudes corals: l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, i un quartet vocal de solistes format per Marta Mathéu, Mireia Pintó, Roger Padullés i Joan Martín-Royo.\r\n