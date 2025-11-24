El Festival Latent omple Cal Reig de talent creatiu

Arribava a la quarta edició i, tenint en compte l'èxit de públic i de propostes, es pot considerar consolidat i amb molt camí per recórrer. El Festival Latent, dedicat al disseny creatiu, al talent emergent, va omplir Cal Reig aquest divendres i aquest dissabte passats. Va vendre totes les entrades disponibles.
El programa, amb 16 conferenciants, tocava diverses tecles del disseny amb la participació d'estudis i professionals més o menys reconeguts, més o menys consagrats, que van exposar tant els seus projectes reeixits com aquelles idees que, tot i no tenir èxit, van servir-los de lliçó.
Noves veus
Aquest any, el festival creixia programant dos dies sencers de conferències “pensades per descobrir noves veus creatives, conèixer gent del sector i compartir experiències en un espai industrial recuperat a Terrassa”, segons indicaven els impulsors de la iniciativa.
El cartell de la primera jornada incloïa les ponències de Clara Pessanha, Bogidar Mascareñas, Flavià Boleda, Requena Office, Young Talents, la il·lustradora Olga Capdevila, Sergi Delgado i Querida, estudi barceloní que ha dissenyat una peça editorial pel cantant Bad Bunny. Els protagonistes del programa de dissabte eren Margo, Cuca Berenguer, Julia Blanco, Quim Marín, Solo, Mónica Losada (integrant d’un gran estudi de Nova York), Noesadrede i Design Office Fun.