Terrassa, en un documental de la mà del geni Tete Montoliu

Aquesta mateixa setmana, en el programa Culturas 2, s'apuntava que si Tete Montoliu hagués estat negre i hagués viscut a Nova York, estaria ocupant un dels més alts llocs en el podi de la història del jazz. Però era de Barcelona, i una mica de Terrassa, i a casa seva va voler seguir encara que, en cas urgent i inajornable d'haver de mudar-se, ho hagués fet a San Francisco. El motiu principal l'apuntava la seva filla Núria en el mateix espai de TVE: per l'olor, que li recordava a la capital catalana. El recordat pianista de jazz és el protagonista del documental "Tete Montoliu: tocar lo invisible", que es va estrenar a finals d'octubre al Festival Inèdit i la versió televisiva del qual s'emetrà aquest diumenge a La 2, a les 21 hores, al cicle "Imprescindibles".
La Nova Jazz Cava treballa perquè el documental, en la seva versió llarga, es projecti durant el Festival Jazz Terrassa que se celebrarà el mes de març vinent. La versió extensa estarà disponible a RTVE Play a partir d'aquest dilluns. El treball recupera la figura d’un dels grans noms del jazz del país a partir d’imatges d’arxiu i testimonis propers. Dirigit per Anna Solana i Jero Rodríguez, el film recorre la trajectòria del músic i mostra la seva influència en l’escena jazzística catalana.
La dedicatòria d'un carrer
El Club de Jazz Terrassa subratlla que la nostra ciutat "té un paper destacat al metratge: s’hi inclouen imatges de la Nova Jazz Cava i intervencions del director artístic del Club de Jazz, Valentí Grau, amic personal de Montoliu i figura clau en la seva relació amb la ciutat". Terrassa, de fet, va ser la primera ciutat que va dedicar un carrer al músic, el passatge de Tete Montoliu, on s'ubica precisament la Cava. Es reconeixia així, "la seva estreta vinculació des dels anys setanta".
Vicenç Montoliu Massana (Barcelona 1933-1997) va fer el seu primer concert a Terrassa el 3 de gener de 1960. El va organitzar, al Casino del Comerç, el Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Entre aquesta actuació fundacional del nexe amb la localitat fins l'última que va oferir aquí, el 6 de març del 1997, el virtuós Tete, el pianista cec, va delectar els aficionats centenars de vegades a Terrassa. Segons es desprèn de les dades del mateix club, la mitjana de sessions a la ciutat va superar les set cada any. Tete Montoliu va fer 274 concerts a diferents escenaris de Terrassa. L'últim, aquell dia de març del 1997, a la Nova Jazz Cava, en formació de trio amb Horacio Fumero i Peer Wyboris, dins el 16è Festival de Jazz Terrassa.
Dins els actes del Festival Jazz Terrassa de l'any 1998 se li va retre un homenatge i se li va dedicar un carrer, canviant el nom del passatge de Gaudi pel de Tete Montoliu. El dia 6 de març de 1998, a la façana de la Nova Jazz Cava, ubicada en aquest vial, es va descobrir una placa amb la dedicatòria següent: "Terrassa ret homenatge al pianista / Tete Montoliu / que tant ha fet pel jazz a la ciutat i com a mostra d'agraïment i orgull li dedica aquest passatge / Terrassa, 6 de març de 1998".