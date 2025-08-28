Brad Pitt i Carmen Maura "tornen" al Cinema Catalunya de Terrassa

En un joc de coincidències de quart de segle, el Cinema Catalunya de Terrassa donarà un gir a la seva programació de sessions de filmoteca en els pròxims mesos. Com la sala de titularitat municipal celebra els seus primers 25 anys d'existència com a tal, projectarà quatre pel·lícules que també han bufat el mateix nombre d'espelmes. Els dijous a la nit seran per a clàssics, amb Brad Pitt, amb Carmen Maura, amb Russell Crowe.
"La comunidad", el cèlebre film d'Álex de l'Església, inaugurarà aquest cicle el dijous 25 de setembre. Amb un cartell de luxe encapçalat per Carmen Maura, però completat amb professionals de la categoria de Sancho Gracia, María Asquerino, Jesús Bonilla o Emilia Gutiérrez Caba, aquesta comèdia negra es va rodar al barri de La Llatina de Madrid l'any 2000, i va obtenir un notable èxit. Guanyadora de tres Goya, va ser la pel·lícula espanyola més vista del 2000. Ha estat restaurada per guanyar qualitat d'imatge i de so precisament per celebrar el 25è aniversari de la seva estrena. Els terrassencs podran revisitar aquesta pel·lícula d'Álex de l'Església a un preu de 4,20 euros al Catalunya. Els tiquets es poden adquirir a taquilla o de forma anticipada a través de la web del cinema.
El mateix preu regirà per a la resta de pel·lícules. I el mateix horari: les 21.30. Després de "La comunidad" arribarà el torn de "Gladiator", la superproducció dirigida per Ridley Scott i protagonitzada per Russell Crowe. Serà el 30 d'octubre, dijous també, en versió original subtitulada en espanyol (VOSE). Fa 25 anys que "Gladiator" va obtenir fins a cinc premis Oscar. Va estar nominada en un total de 12 categories, entre les quals va guanyar com a Millor Pel·lícula i Millor Actor.
"Memento", de Cristopher Nolan, també compleix 25 anys. Serà projectada al Catalunya el 20 de novembre. "Memento" va suposar el salt a la fama d’un Christopher Nolan que pels volts de l’any 2000 era un director encara força desconegut, segons destaca el Cinema Catalunya. El responsable de productes tan aclamats com "Oppenheimer", "Inception", "Dunkerque" o "Interstellar", planteja en aquest cas una pel·lícula plena de suspens i misteri, amb una estructura narrativa marcada per dues línies temporals.
Amb Brad Pitt
El Cinema Catalunya encendrà el projector analògic per a l'última sessió d'aquest programa especial. La sala projectarà el 18 de desembre, en còpia de 35 mm, "Snatch, cerdos y diamantes", l'obra de Guy Ritchie, també (com "Gladiator" i "Memento") en VOSE. "Actors de la talla de Brad Pitt, Jason Statham o Benicio del Toro protagonitzen una trama brillant, carregada de moments estel·lars", recorden els responsables de la sala municipal.
La sala del carrer Sant Pere és un dels tres cinemes més antics que queden a tot Espanya. Inaugurat el 1916, està a punt d’arribar als 110 anys d’història. L’any 2000 l’Ajuntament va impedir el seu tancament, convertint-lo en un dels pocs cinemes municipals del nostre país.