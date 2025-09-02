Carmen Valverde exposa a la Sala Paüls de Terrassa

És molt més que una pintora polifacètica. Es podria afirmar, amb poc risc d’equivocació, que frega el do de la ubiqüitat. Entre la preparació de la seva participació en el festival Moaré i el buidatge de la pena amb la pintura d’un mural sobre Gaza, i mirant de mirant de reüll a l’exposició d’una obra seva a la VIII Biennal de Corbera d’Ebre-Drets Humans 2025, que tancarà l’11 de setembre, Carmen Valverde serà la protagonista de la represa de l’activitat a la Sala Paüls de Terrassa. Allà, al carrer de Salvador Busquets, mostrarà a partir del pròxim divendres, 5 de setembre, 11 peces de la seva col·lecció “Assaigs”. El mateix divendres s’inaugurarà la mostra, a les 19.30 hores.
L’exposició, de quadres d’oli i acrílic sobre tela, romandrà oberta fins al 30 de setembre a l’espai d’art del barri de Vallparadís. Els dimarts, dimecres, divendres i dissabtes, de 19.30 a 21 hores. Els diumenges, de 12 a 14. Els dilluns i els dijous la sala està tancada.
Esperit obert
Els organitzadors de l’exposició defineixen Valverde com una artista visual “autodidacta i polifacètica, amb una llarga i prolífica trajectòria”. Una terrassenca “viva, valenta, d’esperit obert i altruista, compromesa amb les seves conviccions i que amb la seva pintura vol remoure consciències, connectant emocionalment i interpel·lant directament a l’espectador”. La pintora treballa l’art figuratiu i, a partir de l’observació de mestres clàssics, evoluciona fins a trobar un estil propi de retrat considerat naturalista. Els rostres expressen emocions profundes i l’artista sap deixar-hi empremta de denúncia social. Cerca impacte visual, amb suport de color, traça gest espontani “però impetuós i fresc”. A la paleta de colors vius, el vermell i el negre “juguen a emmarcar i definir el seu estil”.
Valverde, que ha exposat a Terrassa, Barcelona, Girona, Viena, París i altres ciutats europees, també s’ha endinsat en la pintura sacra contemporània. A la Sala Paüls, en quadres de format 100 x 100 cm, ha triat peces d’expressions de cares femenines en tres línies estètiques diferents.