Carmen Valverde, pintora de Terrassa pels drets humans

Molt sovint s’abusa de les etiquetes relacionades amb el “compromís artístic”, però si a algú a Terrassa li correspon una designació similar, concreció de simbiosi entre cerca estètica i crítica i, com s’ha dit, compromís, és a la pintora Carmen Valverde. Aquesta creadora fecunda, dedicada ara a pintar un mural per les víctimes de Gaza, està representada aquests dies (aquests mesos d’estiu) a la VIII Biennal de Corbera d’Ebre - Drets Humans 2025, un prestigiós esdeveniment que enguany presenta 36 obres de diversos artistes, un dels quals Valverde. La seva aportació no té nom, perquè l’artista egarenca no acostuma a batejar les seves obres, però sí contundent presència: dona de vermell, mans plenes de sang, mirada seriosa.
La mostra es va inaugurar el 29 de juny i romandrà oberta fins a l’11 de setembre. El quadre de Valverde pertany a la col·lecció “Ensayos-Assajos”, de 50 obres, i representa una altra simbiosi, “la de la prostitució i els diners bruts”, en paraules de l’autora, que amb aquesta pintura volia denunciar “els abusos a les dones, l’explotació i la sang”. La pintora, que va assistir a la inauguració de l’exposició, no amaga la seva satisfacció per participar en un esdeveniment “descomunal per l’escenari i espectacular pel contingut”. Els responsables de la biennal es van posar en contacte amb ella perquè participés en la mostra amb una de les seves obres amb missatge, i ella va triar aquesta representació d’una noia (vietnamita) amb ulls d’advertiment que, com en l’obra de Miguel Delibes, és dona de vermell sobre fons gris. La va pintar fa tres anys.
Valverde diu que l’escenari de la biennal és “descomunal”, amb un contingut “espectacular”
El continent que destaca l’artista és l’església de Sant Pere, al Poble Vell de Corbera d’Ebre, temple neoclàssic inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i part del centre del poble que va ser destruït per les bombes de l’exèrcit franquista l’any 1938. L’església va ser abandonada a l’intempèrie durant molts anys, però l’Associació del Poble Vell - Corbera d’Ebre en va aturar la degradació amb una intensa feina de voluntaris. L’antic temple va esdevenir sala d’esdeveniments, com la Biennal que enguany ha escollit per al 2025 com a tema general els articles 11 i 12 de la Declaració Universal dels Drets Humans. La finalitat aquest any és, segons els organitzadors, denunciar les injustícies fonamentades amb acusacions falses “per perjudicar a persones, amb detencions arbitràries i judicis mancats d’equitat”.
La pena que batega
Valverde (59 anys) no s’atura. A més de perfilar el projecte d'una fundació, prepara un mural sobre Gaza amb el qual vol “deixar constància de fets i lluitar pels drets humans”. El llenç, de deu metres de longitud i 1,13 d’altura, constitueix “la neteja interna d’una pena pel genocidi i la fam”. La pena li palpitava “i havia de treure-la”. A l’octubre participarà al festival Moaré “amb una col·lecció digital elaborada per a l’ocasió” i amb emissió de quadres en pantalla al Vapor de Prodis, I amb una sessió de pintura corporal.
“Ampliem horitzons”, diu la pintora, que es defineix (la defineixen, específica) com a naturalista. Es mou en l’art figuratiu. “Però he evolucionat cap a l’expressionisme. En el camí vas absorbint de tot, de les tècniques i de les persones. Crec que es tracta d’un procés natural, encara que hi ha artistes que comencen en l’expressionisme i acaben en l’abstracte”, puntualitza. Més enllà de l’etiqueta, surt el compromís, i aquest vermell que esclata entre murs d’una antiga església.