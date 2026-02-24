Casa de la Música de Terrassa ajudarà 13 intèrprets i bandes emergents

La Casa de la Música de Terrassa donarà suport aquest any a 13 intèrprets i grups dins del seu programa d'ajut a joves creadors. Els guanyadors de la Convocatòria d'Ajuts a la Creació 2026 han estat Adri Refugio, Alpharun, Au Rora, AZUL, Clara Bosch, Les Gambettes, HANIMAMI, Juno Sibling Duo, Miríada, Quel, Rokyo, Tàndem i Marta Romaní.
La convocatòria anava dirigida a totes les bandes, col·lectius i músics, "prestant especial atenció a les propostes més noves i emergents", segons l'entitat. Amb més de 800 inscripcions totals a Catalunya i més de 90 per Terrassa, les propostes han estat seleccionades per l’equip de Cases de la Música i agents musicals i culturals vinculats a cada una.
Qualitat
"S’ha valorat positivament que els projectes fossin propis i singulars, el grau d’interès i qualitat de la proposta i l’impacte de l’ajut atorgat en el desenvolupament i professionalització de la banda o artista", apunta l'entitat.
El projecte "és un dels pilars fonamentals de Cases de la Música, ja que dona suport a bandes i artistes emergents i fomenta la renovació del teixit musical", destaca. "Gràcies a la Convocatòria d’Ajuts, aconseguim arribar a tot el territori, oferint oportunitats a propostes d’arreu per desenvolupar els seus projectes i fer créixer la seva trajectòria", afegeix.
Any rere any creix el nombre d’artistes interessats en la convocatòria de Casa de la Música Terrassa. Enguany, s’han rebut més de 90 propostes procedents de poblacions del Vallès Occidental, "una xifra que confirma el dinamisme i la vitalitat de l’escena musical del territori". Segons l'associació, "el nivell ha estat alt i exigent, i cada cop les propostes destaquen per la seva qualitat, singularitat i diversitat, tant pel que fa als estils com als formats i plantejaments artístics".
Quatre modalitats
Les diferents modalitats de les quals podran rebre suport (i que s’aniran desvelant progressivament) són quatre. La primera, gravació en estudi, és un ajut per a l'enregistrament de treballs fonogràfics. Consisteix en la cessió d’hores d’estudi per gravar, mesclar i/o masteritzar. La segona modalitat és la producció de càpsula audiovisual, una ajuda per a la gravació d’un tema per compartir i promocionar-se o la gravació d’una RAW Session a Casa de la Música Terrassa.
El tercer punt de la convocatòria és la producció de directes, que consisteix en la cessió dels equipaments escènics i l’equip professional necessari per treballar de forma intensiva els espectacles adreçats a directes musicals. La quarta modalitat es refereix a les contribucions econòmiques de les Cases de la Música i la Fundació SGAE per a la composició musical.