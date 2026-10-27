Caye Casas acaba la seva nova pel·lícula: "És molt macabra"

És un producte salvatge. Ha fet una comèdia "molt macabra", diu el mateix director. Aquesta setmana acaba el rodatge del film "El deseo de mamá", el nou llargmetratge del cineasta terrassenc Caye Casas després de l'extraordinari recorregut internacional de "La mesita del comedor". Aquesta va ser una de les pel·lícules espanyoles de gènere més reconegudes dels últims anys i va arribar a rebre l'elogi públic de l'escriptor Stephen King. Amb la nova producció, Casas, Capgròs de l'Any 2025, torna a apostar per l'humor negre, la provocació i les situacions extremes per construir una sàtira política protagonitzada per una anciana disposada a fer justícia pel seu compte. A partir d'ara, el cineasta se centrarà en la producció d'un nou llargmetratge.
El rodatge va començar el passat 28 de setembre i s'ha desenvolupat durant cinc setmanes en diferents localitzacions de la Ribera de Navarra (Tudela, Ablitas, Cascante). Produïda per Alhena Production, "El deseo de mamá" manté les senyes d'identitat del cinema de Caye Casas, "caracteritzat per portar situacions aparentment quotidianes fins a les seves conseqüències més inesperades", avança la productora. En aquest cas, el director aborda qüestions com la corrupció política, el desencantament social "i la distància entre els representants públics i la ciutadania".
Repartiment
L'actriu Elena Uriz ("La infiltrada", "Irati", "Asteroid City") interpreta la Carmen, la protagonista d'aquesta història, mentre que David Pareja ("La mesita del comedor", "Amigo") dona vida al David, el seu fill, un director de cinema fracassat que accepta complir el desig de la seva mare a canvi de poder gravar el que succeeix i convertir tot plegat en un documental. Jordi Aguilar ("El bar", "La casa") interpreta el polític segrestat. El repartiment es completa, entre altres, amb la cèlebre actriu catalana Assumpta Serna ("Matador", "El maestro de esgrima"), Claudia Font ("La mesita del comedor", "Las leyes de la termodinámica"), Josep Riera ("La mesita...", "Superlópez"), Emilio Gavira ("Blancanieves", «Campeonex»), Estefanía de los Santos ("La mesita...", "Grupo 7", "Carmina y amén"), Javier Botet ("REC", "It", "La cumbre escarlata") i Eduardo Antuña ("La mesita...", "Matar a Dios", "Bodegón con fantasmas").
"Hem fet una pel·lícula políticament incorrecta, amb molt d'humor negre, molt macabra i que li dona un toc a la classe política actual, que crec que s'ho mereix. El rodatge ha estat dur, però l'equip ha estat meravellós, ho ha donat tot", comenta el director
Caye Casas confessa que aquesta és la pel·lícula que més li venia de gust fer després de "La mesita...". Hi ha transició entre un treball i l'altre. "Hem passat d'una tragèdia amb punts d'humor negre a fer una comèdia negra. Hem fet una pel·lícula políticament incorrecta, amb molt d'humor negre, molt macabra i que fa un toc d'atenció a la classe política actual, que crec que s'ho mereix. El rodatge ha estat dur, però l'equip ha estat meravellós, ho ha donat tot. I amb Norbert (Llaràs, productor) em sento molt còmode, em respecta sempre en les meves decisions".
"Aquest final de rodatge ha estat molt bonic. Aquesta col·laboració amb Caye suposa un pas més en la nostra relació, i estem convençuts que amb aquest projecte Caye tindrà per fi el reconeixement que es mereix”, explica Norbert Llaràs.
El cineasta terrassenc, director, també, de "Matar a Dios" (creació conjunta amb el també terrassenc Albert Pintó), signa el guió al costat de Cristina Borobia ("La mesita..."), qui és responsable, a més, de la direcció d'art. "El deseo de mamá" reuneix bona part de l'equip creatiu que va participar en l'èxit internacional del cineasta. A més de treballar de nou amb Norbert Llaràs i Alhena Productions, Caye Casas compta un altre vegada amb Alberto Morago ("La mesita...") com a director de fotografia, i Albert Manera ("Contratiempo", "La mesita...) com a responsable de so. Bambikina ha estat la compositora de la música de la cinta. L'equip tècnic es completa amb Estupenda Jones i el seu equip en el disseny de vestuari, Pedrati en els efectes especials i Efectoscopio en els visuals.
Sinopsi
La Carmen està a punt de fer 82 anys i li demana al seu fill un regal d'aniversari molt especial: que segresti un polític i se l'emporti a casa. Farta de tant pocavergonya, té un pla per arreglar el país i està disposada a tot per dur-lo a terme. El seu fill, un director de cinema fracassat, veu l'oportunitat de rodar el documental de la seva vida. Però el segrest se surt de mare, mai millor dit. Aviat queda clar que, en aquella casa, l'únic programa electoral que es compleix és el de la mama..
Carrera
"El deseo de mamá" és el tercer llargmetratge de Caye Casas, després de "Matar a Dios" (2017) i «La mesita del comedor" (2022), aquesta última convertida en un autèntic fenomen internacional dins del cinema de gènere.
Amb un palmarès de més de 40 premis internacionals i el reconeixement de la crítica especialitzada, "La mesita..." va ser inclosa per la revista Variety entre les millors produccions de terror en el llistat del 2024 i va aconseguir una extraordinària repercussió després que Stephen King la recomanés públicament en les seves xarxes socials.
La nova pel·lícula de Casas recupera l'univers creatiu del director, però substitueix el terror psicològic de la cinta anterior per una comèdia política corrosiva, que utilitza el fals documental per retratar una rebel·lió tan absurda com inquietant contra els qui exerceixen el poder.
La productora
Al capdavant de la pel·lícula es troba Alhena Production, una productora audiovisual independent amb seu a Barcelona i Navarra, fundada el 2015 per Norbert Llaràs, "amb una trajectòria centrada en el desenvolupament i la producció de pel·lícules d'autor, propostes originals i projectes amb vocació internacional". La seva filmografia destaca per la diversitat i una especial aposta pel cinema de gènere i la comèdia negra.
Entre les seves produccions figuren "Matar a Dios" (2017), premiada internacionalment; «Mil cosas que haría por ti" (2017), de Dídac Cervera; "Sin techo" (2019), de Xesc Cabot i Pep Garrido; i "La mesita del comedor" (2022). A aquests títols se sumen "La abuela y el forastero" (2024), de Sergi Miralles, i "La invasió dels bàrbars" (2025), de Vicent Monsonís.
Entre els seus projectes recents destaquen "Each of Us" (2026), drama històric ambientat en el camp de concentració de Ravensbrück, i "El deseo de mamá" (2026), la nova comèdia negra de Caye Casas, rodada a Navarra en coproducció amb Son Pelis, amb la qual la productora renova la seva col·laboració amb el director egarenc. La llista de coproduccions del film es completa amb Fosca Films, Apocalipsis Producciones, Agave Azul Producciones, Tr3s Comunicaciones i Son Pelis.