Torna Joan Pera: "Té una capacitat inesgotable per fer riure"

Paradigma del teatre còmic català, estimat actor des de fa dècades, popular i rigorós alhora. És Joan Pera, i torna a Terrassa, aquest cop per representar "L’auca del senyor Pera" a la Factoria Cultural (LaFACT), aquest dissabte vinent, 31 d'octubre. L'obra, en format de monòleg, és una picada d'ullet a Santiago Rusiñol. L'obra dura 90 minuts. L'entrada costq 27 euros.
La funció, plena d'estampes de la seva vida i travessada per rodolins, tindrà lloc a les 20.30 hores a l'equipament cultural de la rambla d'Ègara. Els organitzadors subratllen la "capacitat inesgotable" de Joan Pera per fer riure, "tant si protagonitza un espectacle coral com si puja a l'escenari tot sol". Amb aquest espectacle, "demostra un cop més per què és el màxim exponent del teatre còmic al nostre país".
En aquest monòleg, l'actor "allibera tot el seu talent per compondre una auca molt personal", amb un recorregut tendre pels records. Mitjançant escenes de la seva pròpia vida i un seguit de rodolins, "Joan Pera connecta amb el públic oferint un recital d'humor, complicitat i reconeguda mestria teatral".
Tota una vida
Joan Pera Segura (1948) va debutar com a actor professional l'any 1965 amb "Prohibido suicidarse en primavera", text d'un dels mestres del teatre espanyol del segle XX, Alejandro Casona. Abans ja havia fet teatre amateur a la Sala Cabanyes de Mataró, destacant la seva participació a "Els Pastorets". La seva dedicació exclusiva al teatre va començar amb la Companyia Adrià Gual, on es va formar interpretant autors de la talla de Jean-Paul Sartre, Bertolt Brecht, Eugène Ionesco o Luigi Pirandello.
Pera va esdevenir un intèrpret d'immensa popularitat treballant amb Joan Capri en la sèrie "Doctor Caparrós, medicina general", de finals dels anys 1970, emesa per TVE
Va treballar al Teatre Romea amb obres del repertori clàssic català: de Frederic Soler, "Pitarra"; de Josep Maria de Sagarra o del mateix Rusiñol. Va interpretar "Terra baixa" al costat de Rosa Maria Sardà. En la seva carrera destaquen també peces d’autors estrangers com "La mort", de Woody Allen; "No et vesteixis per sopar", de Marc Camoletti (dirigida per Ricard Reguant), o "Tiempo de espadas", de Jaime Salom.
Pera va esdevenir un intèrpret d'immensa popularitat treballant amb Joan Capri en la sèrie "Doctor Caparrós, medicina general", de finals dels anys 1970, emesa per TVE. La seva fama va propiciar que TV3 l'escollís per presentar el primer programa de la Televisió de Catalunya. Després van venir altres sèries reeixides: "Amor meu", "El xou de la Família Pera", “Amor, salut i feina” (amb Mary Santpere), "Quart segona" (amb Amparo Baró), i moltes aparicions a TVE. Va presentar concursos i va participar en programes com "El club" amb l’Albert Om i "Els matins de TV3" amb Elena Garcia Melero. També va protagonitzar, amb el seu fill Roger Pera, la sèrie "13 anys i un dia" durant dues temporades.
Joan Pera és també home de ràdio, mitjà on va començar. Durant quatre temporades va formar part de l'equip de Ràdio Teatre de Ràdio 4, va protagonitzar amb en Roger el programa "Partint Peres" a ComRadio, de la mà del Terrat, i més endavant a Catalunya Ràdio.
Un fenomen
El 1994, Joan Pera va ser protagonista, juntament amb Paco Morán, de "La extraña pareja", de Neil Simon. Dirigit i adaptat per Àngel Alonso, aquest espectacle es va convertir en un autèntic fenomen teatral de masses. Es va acomiadar amb una funció al Palau Sant Jordi de Barcelona que va suposar el Rècord Guinness de major nombre d’entrades venudes d’una funció teatral (14.797 espectadors).
Després va sumar a la seva carrera un altre èxit professional, de nou al costat de Paco Morán i Ángel Alonso, amb "La jaula de las locas", un text original de Jean Poiret, que va ser l’espectacle teatral més vist de la temporada 1999-2000. Va fer una extensa gira per tota Espanya. El trio Pera, Moran i Alonso tornaria a triomfar damunt dels escenaris amb "¡Mamaaá!" i "Matar al presidente". Joan Pera ha assolit èxits més recents amb obres com "El pare de la núvia i "Òscar (una maleta, dues maletes, tres maletes)", dirigida per Abel Folk. També ha pujat a l'escenari amb "El gran avar", de Molière i amb Lloll Bertran a la versió còmica de "Don Juan Tenorio".
El gener del 2013 va treballar a "Sí, primer ministre", també sota la direcció d'Abel Folk. El juny del 2012 es va organitzar l'homenatge "Joan Pera, Capri". Altres títols que ha representat són "Violines y trompetas", "Visca els nuvis", "Masterxof" i "Un sogre de lloguer".
Doblatge
Com a actor de doblatge, feina que ha desenvolupat durant 30 anys, ha posat veu en més de 10.000 films a actors com Jack Lemmon, Jerry Lewis, els germans Marx, Bob Hope, Adam Smith i Dudley Moore. S’ha convertit en la veu de Woody Allen en castellà i català. També és el doblador del famós "Mr. Bean", així com de sèries de dibuixos animats com "Tom i Jerry" i "Bola de Drac". També ha participat en pel·lícules com "Pau, la força d’un silenci", "Yucatán", "Forasters (per la qual va rebre un premi d’interpretació), "Terra baixa" o "El retaule del flautista".
Va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi l'any 2015 i va rebre el Premi Gaudí d’Honor el 2019.