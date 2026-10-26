La literatura s'emparella amb el vi a Terrassa: "Són dues expressions culturals"

Centenars de persones van participar aquest dissabte passat a la primera edició de la Fira de Lletres i Vinyes de Terrassa, una iniciativa de maridatge entre literatura i vins de la terra. L'esdeveniment, que es va celebrar al raval de Montserrat, el va organitzar Teixint Històries, Associació d'Escriptores de Terrassa, amb la col·laboració del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca i el suport de l'Ajuntament.
Cada gènere mereixia un maridatge: narració infantil i juvenil, novel·la romàntica, fantasia, el llibre històric, el de no ficció, el misteri, la poesia, les propostes contemporànies.
L'entitat organitzadora va plantejar la fira com a reunió "pels amants de la literatura" i amb la voluntat "de donar visibilitat a autors i autores, apropar les seves obres al públic i crear un espai de trobada entre la literatura i la ciutadania". Els visitants podrien conèixer de prop els escriptors i les escriptores, "descobrir noves obres i compartir converses al voltant dels llibres".
Un dels trets diferencials de la proposta era la diversitat dels participants i de les seves trajectòries dins del món literari. Els impulsors de la fira volien reunir autors autopublicats i també escriptors que publiquen a través d’editorials, oferint un espai comú per difondre "diferents maneres d’entendre i viure la creació literària". L'aposta permetria al públic "descobrir noves veus i obres que conviuen amb propostes editorials més consolidades, afavorint el contacte directe entre els autors i autores i els seus lectors".
Diàleg
El concepte de la Fira de Lletres i Vinyes parteix del diàleg entre els llibres i la cultura del vi. La literatura esdevenia l’eix central de la jornada, mentre que el vi hi era present "com un element d’acompanyament i descoberta, gràcies a la col·laboració del Gremi d’Hostaleria".
Un dels elements singulars de la fira era el maridatge entre la literatura i el vi. Cada gènere s'associava a un vi, creant un recorregut en què els visitants podrien descobrir les diferents propostes literàries "i la seva correspondència amb el món vitivinícola". Es tractava de reforçar el diàleg "entre aquestes dues expressions culturals", oferint una experiència que anés "més enllà de la venda de llibres" i que permetés descobrir autors, conversar amb ells, conèixer les seves obres "i gaudir d’una jornada al voltant de la cultura". El programa contenia també activitats, presentacions, recitals i altres propostes vinculades al món literari.
"Amb aquesta primera edició, Teixint Històries vol contribuir a enfortir el teixit literari i donar visibilitat a veus diverses, facilitant la connexió entre creadors, lectors i altres agents vinculats al sector del llibre. La fira està concebuda com un espai obert a la ciutadania, on tant els lectors habituals com aquelles persones que simplement tinguin curiositat per descobrir noves propostes puguin trobar llibres, històries i autors i autores amb qui compartir una estona", declarava l'entitat promotora.