Actitud Salvaje guanya la competició de "breakdance"

El grup Actitud Salvaje, format per ballarins de Barcelona, Almeria i Vitòria, va guanyar la sisena edició de This is for Terrassa, la competició de “breakdance” que va omplir d’activitats el casal cívic de Sant Pere aquest dissabte passat.\r\n\r\nFinalment, al certamen van concórrer 12 dels 14 grups preinscrits. Prop de 300 persones van gaudir de les propostes organitzades per Terrassa Breaking durant la jornada. “Ha estat l’edició amb més assistència”, comentava Néstor López, president de l’entitat.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tProp de 300 persones van passar pel casal cívic de Sant Pere\r\n\tLluís Clotet\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerrassa va esdevenir un altre cop capital del "breakdance" amb una competició que comptava amb jutges vinguts des de diversos punts d'Espanya.\r\n\r\nL’associació Terrassa Breaking organitzava la trobada, que contenia batalles de rap i grafit en directe. En l'ambit del ball, el més rellevanty de l'esdeveniment, la competició es va dur a terme en format de grup contra grup ("crew" vs "crew") i cada formació havia de tenir un mínim de cinc ballarins.\r\n