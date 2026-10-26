Famílies al voltant de la il·lustració infantil a Terrassa

La cinquena edició de la Trobada d'Il·lustració Infantil a Terrassa va tornar a reunir un gran número de famílies aquest dissabte passat a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT).\r\n\r\nHores del conte, tallers creatius, expositors i una vintena d'il·lustradors es van donar cita a l'esdeveniment, organitzat per Bambú Llibreria Infantil i Juvenil i la BCT.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tUna de les activitats a la cinquena Trobada d`Il·lustració Infantil\r\n\tLluís Clotet\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLa iniciativa, que comptava també amb la col·laboració d’Editorial Mediterrània i Editorial Nanit, es va plantejar "per donar a conèixer el món de la il·lustració, fomentar la lectura i potenciar la creativitat i la imaginació dels infants", segons els organitzadors.\r\n\r\nEl cartell\r\n\r\nMireia Pons Lupiáñez ha estat la creadora del cartell d’aquesta cinquena edició. Pons és una il·lustradora especialitzada en literatura infantil i juvenil i vinculada a l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC). Entre els seus treballs destaca "La festa dels gomets", d’Alba Puig Romañach, publicat per Editorial Mediterrània i inspirat en l’univers de Yayoi Kusama. Aquest any, aquesta creadora ha participat com a il·lustradora catalana a la Fira del Llibre Infantil de Bolonya.\r\n