Prime Video i Gesmusic valoren positivament "Operación Triunfo" 2025, però no confirmen una pròxima edició

"Operación Triunfo" 2025 ja és història. Encara queda tota la gira de concerts que oferiran a partir de l'abril els 16 concursants d'aquesta generació, però la vida a l'acadèmia del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), i les gales setmanals al plató 3 del complex situat al nord de Terrassa ja han acabat. Almenys fins a nou avís. En la roda de premsa que han ofert aquest dimarts els responsables del programa, no s'ha parlat en cap moment d'una nova edició, tot i que la directora de càsting i de l'acadèmia, Noemí Galera, està convençuda que al format li queda una llarga vida.
Des del mateix PAC, aquest dimarts, Óscar Prol, responsable de contingut original d’entreteniment a Espanya de, Prime Video & Amazon MGM Studios, i Tinet Rubira, director de Gestmusic (Banijay Iberia), han explicat que en aquesta última temporada del "talent show" televisiu els fans s'han bolcat més que mai amb “OT” a Prime Vídeo, veient un 18% més d'hores de contingut per persona respecte a l'edició de 2023. A xarxes socials, el programa ha superat per primera vegada els 1.600 milions de visualitzacions als canals oficials d'Instagram, TikTok i YouTube, duplicant les dades de l'edició anterior. I l'app oficial del programa ha superat el milió d'usuaris registrats i ha tingut una mitjana de més de 5 milions de vots setmanals.
Prol també ha destacat l'èxit de "Conexión OT", el nou programa diari presentat per l’extriunfita Miriam Rodríguez, que ha encaixat millor que el magazín que conduïa Xuso Jones el 2023. Potser per la seva senzillesa, en un petit plató que simula una sala d’estar i que ha aconseguit una major proximitat i intimitat tant amb el públic com els concursants, professors i convidats que hi han anat passant. “Ha estat la sorpresa més agradable d'aquesta edició, veure com la gent s'ha anat enganxant, no només a les gales, sinó al programa diari”, ha assenyalat el responsable de Prime Video.
“Totes les edicions són diferents, però la valoració és espectacular. La forma en la qual aquest format connecta amb els joves, amb totes les audiències, totes les generacions, no deixa de sorprendre'ns. Una vegada més ha estat un èxit. Estem súper contents. Per a nosaltres és diferencial tenir un format com ‘OT’”, ha afirmat Prol. El responsable de Prime Video ha assegurat que el públic d’aquest programa “no veu el format, el viu”, però tot i el bon balanç no ha confirmat una tercera edició a la plataforma.
El fenomen “Latin girl”
Tampoc s'hi ha pronunciat Tinet Rubira, que ha posat la mà al foc perquè en la gira de concerts d’“OT” 2025 soni la grupal “Yo quiero bailar”, la versió de “NUEVAYoL” de Guille Toledano i el nostre Guillo Rist, i “Llatin girl”, de Claudia Arenas, que s'ha convertit en la primera cançó de l'edició a superar els 3 milions de “streams” a Spotify a nivell global, aconseguint el Top 1 de la llista oficial d'Èxits Virals d'Espanya de Spotify durant més d'una setmana, així com entrant en les llistes de l'Argentina i l'Uruguai.
Ni Prol ni Rubira han contestat preguntes dels periodistes allí presents. Sí que ho ha fet Noemí Galera, que ha estat clara: “el format ens sobreviurà a tots. Aquest programa es continuarà fent; n’estic convençudíssima”.