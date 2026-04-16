A Terrassa es proposa una experiència de desdoblament

Qui no ha pensat alguna vegada a veure’s de portes enfora, en una mena d’alienació més o menys controlada? La companyia We Are Novias planteja i explora aquesta experiència de desdoblament en el seu espectacle “You are not a ghost (YANAG)”, una proposta de dansa contemporània que portarà aquest dissabte (19 hores) a l’escenari del Teatre Alegria de Terrassa i que tindrà aquest divendres (18 hores) una bestreta en forma de taller.
El concepte de dissociació es fa servir “per descriure la desconnexió entre elements que habitualment estan estretament relacionats, com ara pensaments, emocions, percepcions o la pròpia identitat”. Això fa constar la presentació del projecte, tot incidint en la manifestació de la dissociació “com a resposta a situacions d’estrès o trauma”. El protagonista se sent com un espectador dins del seu propi cos, “com si no fos qui el controla”. És com si es veiés des de fora, com si fos un doble. La peça de We Are Novias, amb Aina Lanas a la mirada interna i Valentina Azzati a la mirada externa, “explora aquesta experiència de desdoblament, tant des d’un punt de vista conceptual com físic, oferint una mirada profunda i sensible”.
Diàlegs
L’obra ha estat una de les escollides per al cicle “Experimenta: + enllà de la funció”, un programa de tallers, laboratoris i diàlegs vinculats a determinats espectacles de la temporada municipal de música i arts escèniques.
El que pertoca a aquest espectacle porta com a títol “Dissociació, ritme i presència” i el desplegaran avui Lanas i Azzati al mateix Teatre Alegria. En aquest taller, les creadores compartiran part del procés físic i conceptual de la peça amb un taller que ofereix un espai de pràctica corporal a través d’exercicis guiats “i exploracions compartides”. La participació en el taller d’aquest divendres (18 hores) inclou entrada gratuïta a l’espectacle. Es treballarà “la relació entre control i abandonament” i entre “moviment, respiració i intensitat emocional”.