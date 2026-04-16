Gili-Romaní: tornen a Terrassa la calidesa i l'elegància del jazz antic

La Nova Jazz Cava de Terrassa torna a obrir les portes aquest divendres (21.30 hores) a la calidesa i l’elegància, a parts iguals. Venen els Gili-Romaní Hot Jazz Cats, una de les formacions més estimades del jazz tradicional.\r\n\r\nEl quintet, liderat pel carismàtic trompetista i cantant Ricard Gili i el clarinetista Oriol Romaní, oferirà, com no, una proposta fidel a l’esperit del hot jazz, amb un repertori que recrea temes dels anys 20, 30 i 40 del segle XX; de Nova Orleans a Nova York, passant per Chicago, amb blues i espirituals negres, però també amb composicions pròpies. Completen la formació Xavier Algans al piano, Queralt Camps al contrabaix i Olivier Rocque a la bateria.\r\n\r\nGili, gran seguidor de Louis Armstrong, va ser premi Jazzterrasman 2008 i ha estat una de les grans ànimes de La Locomotora Negra durant més de cinquanta anys.\r\n