Cisket Creus, en format de piano i veu a Terrassa

Els promotors d'activitats culturals a Terrassa espremen els últims dies abans del parèntesi vacacional d'agost. El Cafè de l'Aula, destacat entre el grup, apura les opcions i no ho fa amb propostes residuals, sinó d'ascendència en l'escena musical catalana. Aquest dijous, 23 de juliol, porta Cisket Creus al local del carrer del Doctor Ullés.
Cisket Creus és el nom que designa habitualment una banda des de l'heterònim d'un dels seus membres, Marc Ruiz, qui serà el protagonista d'una nova Nit de Piano al Cafè de l'Aula Jazz Club a partir de les 21 hores. L'entitat organitzadora de l'esdeveniment considera Ruiz "un dels intèrprets més versàtils de l'escena del blues i el boogie-woogie".
Tot i ser especialment conegut per la seva trajectòria com a bateria, Marc Ruiz és també pianista i cantant. Aquest dijous presentarà un concert en format piano i veu, "oferint una visió més íntima del seu univers musical a través d'un repertori inspirat en el blues, el boogie-woogie i el rhythm & blues".
Més de tres dècades
Amb més de tres dècades de carrera, Ruiz ha actuat en clubs i festivals d'Espanya, França, Malàisia i Sèrbia, i ha compartit escenari amb figures internacionals com Axel Zwingenberger, Frank Muschalle, Silvan Zingg i Lluís Coloma, "consolidant-se com un músic de gran experiència i sensibilitat".
El concert s'inclou en un cicle que aposta per acostar el piano i les seves múltiples expressions al públic en un format de proximitat. Segons subratlla el Cafè de l'Aula, és una oportunitat per descobrir una faceta menys coneguda de Marc Ruiz "i gaudir d'una vetllada on el blues i el boogie es viuen amb tota la seva autenticitat".