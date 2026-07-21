De Cambridge a la Plaça Vella de Terrassa

La Catedral del Sant Esperit de Terrassa es va omplir aquest dilluns al vespre, aquest cop per a un esdeveniment musical. De música sacra, això sí. El temple ubicat a la Plaça Vella acollia un concert especial, el del Cor del Queens’ College de la Universitat de Cambridge, una de les formacions polifòniques de proposta litúrgica més reconegudes d’Europa.
El cor està format per estudiants de la Universitat de Cambridge i és l’agrupació encarregada d’interpretar la música dels oficis religiosos de la capella del Queens’ College, cantant regularment les celebracions dels serveis religiosos d’Evensong i Compline durant el curs universitari. El cor, dirigit per Nicholas Morris, complementa aquesta activitat pròpiament litúrgica i les actuacions acadèmiques amb una reeixida projecció internacional que enguany l’ha portat a realitzar una nova gira per països europeus. En els darrers anys ha fet concerts als Països Baixos (2023), Suïssa i Itàlia (2024) i Suècia (2025), però també ha visitat zones d’Àsia. Aquest estiu, el seu recorregut ha fet parada a Terrassa poc després de la seva participació en el Festival de Música de Montserrat.
Composicions
El Cor del Queens’ College és una de les formacions corals universitàries més prestigioses del Regne Unit. L’actuació al Sant Esperit va oferir un programa fonamentat en composicions de música sacra com la Missa en Mi bemoll de Josef Rheinberger, una de les obres més significatives de la polifonia romàntica. El concert va incloure també peces de Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms i Max Reger, i també alguna intervenció d’orgue solista.
El conjunt de veus mixtes està format per 26 cantants i dos estudiants d’orgue, combinació que confereix una sonoritat especial a les actuacions. La seva trajectòria ha estat avalada també per treballs discogràfics com “Flight of song”, “Songs of Heaven and Earth” o “For the Wings of a Dove”.