Pol Mallafré, còmic: "Tots som cunyats"

El terrassenc Pol Mallafré, Mockudrames, és un dels autors d’aquesta mena de llibre de passatemps, tractat de “cunyadisme català” i original selecció de llocs comuns. “Quadern d'estiu”, es titula aquesta obra coral editada per Rosa dels Vents, el segell en llengua catalana de Penguin Random House.
Si algú espera una aportació al conjunt de publicacions d’antany, o de mètodes més o menys nous, especialitzades a mantenir l’atenció educativa dels nens en l’erm de descans estiuenc, que abandoni aquesta idea. El que ha fet, o ha contribuït a fer de manera decisiva, el còmic de Terrassa Pol Mallafré s’allunya bastant d’aquesta comesa. El seu “Quadern d’estiu” no és una recopilació d’exercicis per a escolars, i el Pol ho deixa clar cada vegada que presenta aquest llibre. “És per a adults”, subratlla, i l’explicació aclaridora no es deu a un contingut pujat de to, sinó al seu ús com a eina humorística concebuda com a passatemps per afrontar la canícula i els seus satèl·lits.
L’aclariment no és fútil. “És important, perquè no es veu a simple vista en el disseny de portada”, diu Pol Mallafré (Terrassa, 1983). És un llibre fet a sis mans. En realitat, a vuit, perquè al treball de Mockudrames (nom artístic de Mallafré), el mag Jordi Pota i Xavi Bach (Xavinoriguis) s’ha sumat el corresponent a les il·lustracions de l’artista Cristina Gallardo. El resultat és un compendi de trucs, cronologies “de grans cites catalanes”, jocs i passatemps que inclouen “tests per saber si ets un bon cunyat català”, buscamots sobre festes populars i sopes de lletres d’insults.
"Ningú es morirà de riure amb aquest quadern", ironitza el còmic
“Jo he posat la bona intenció i els passatemps i en Xavi i en Jordi, el talent”, ironitza l’humorista egarenc, que va presentar el volum dies enrere a la llibreria Synusia. La proposta li va arribar a Mallafré el novembre passat. La hi formulava Rosa dels Vents, el segell en llengua catalana de Penguin Random House Grup Editorial. La intenció era idear el concepte general d’un llibre “entretingut i divertit” que havia de girar sobre dos eixos: la “catalanor” i la comèdia.
I així ha estat. Almenys, els autors hi han posat afecte. En aquest quadern, la família dels Poquenspassa, com cada estiu, s’enfronta la pregunta terrible: “On anem de vacances?”. Ara no volen discutir. Prefereixen donar feina als lectors perquè els ajudin a prendre una decisió i evitar que en Marc, la Carla, en Biel, la Martina i la iaia Rosa no acabin una altra vegada davant del ventilador tot l’estiu.
Tipus de jugadors
Hi ha fins i tot QR, revelen Pol Mallafré i Jordi Pota. El quadern, entre altres aspectes, planteja un test perquè les persones interessades sàpiguen identificar quin tipus de jugadors són: falsos despistats, perfeccionistes, caòtics, assassins o encantats, com es considera el mateix Pol. Hi ha espai també per reflectir “aquest argot adolescent que no sabem identificar”, literal, bro, i per riure’s de gairebé tot. “Crec que he introduït el paper de la meva mare”, apunta l’humorista. El pare de la família protagonista procedeix de l’esquerra independentista i fa escalada. La mare de la família “està atrapada a Instagram”.
Ajudem aquesta família típica a decidir, si us plau, “si viatgen en càmper a la Selva Negra o es dediquen a recórrer les festes majors dels pobles”. Tot plegat “és una excusa per posar-hi comèdia, un to simpàtic, però ningú es morirà de riure amb aquest quadern”, adverteix Pol Mallafré, especialment orgullós de la seva feina “amb les pàgines més difícils de fer: les d’autodefinits i els mots encreuats”. Jura que no ha fet servir el ChatGPT: “Sí que he utilitzat una web, però vaig trigar una setmana per fer una pàgina!”. El quadern estiuenc conté cites que són llocs comuns: “Diuen que els pensaments originals escassegen. Tots som cunyats”, suggereix l’humorista. "Aquest és un llibre per guixar-lo. Us convido a mullar-lo, a omplir-lo de sorra, a que tingui vida", reclama el còmic per a una obra amb al·lusions terrassenques. Hi trobareu (diuen) el Lildami i la Mola.