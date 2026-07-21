Trio de Gerard Pola per a un comiat a Terrassa

L’última jam session de la temporada estable a la Nova Jazz Cava té nom propi. És el del baterista Gerard Pola, que tornarà aquest dijous (22 hores) al local liderant un trio que completen Martí Cabarrocas al saxo i Miquel Casanova al contrabaix.
Aquesta formació obrirà la jam session de dijous amb un concert travessat tant per composicions pròpies com per arranjaments personals d’estàndards de jazz, tot des d’un so carregat d’improvisacions i complicitat artística entre tres músics amb gran afinitat entre ells. Precisament d’aquesta entesa, fonamentada des dels anys de formació a l’ESMUC, va néixer el trio.
Des de Nova York
Després de completar el màster a la Manhattan School of Music de Nova York, on va estudiar amb John Riley, Kendrick Scott i Obed Calvaire, Pola continua consolidant una carrera ascendent. Ha actuat 16 vegades a la Nova Jazz Cava i en cites com el Festival Jazz Terrassa i el Primavera Sound, així com en sales com el Jamboree Jazz Club i el Sunset Jazz Club. Des que es va establir a Nova York, ha actuat al Dizzy’s Club at Jazz at Lincoln Center amb la John Benítez Latin Big Band i ha participat en nombrosos concerts. Ha estat seleccionat per participar en el prestigiós Jazz Aspen Big Band Program, dirigit per Christian McBride.
La vetllada d'aquest dijous, 23 de juliol, clourà la temporada de jazz en directe a l’interior del club, que sí prosseguirà amb el programa del cicle Jazz a la Fresca al pati.