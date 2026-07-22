La cançó de Miki Santamaria amb Bombers contra els incendis: "Ha estat una col·laboració generosa"

No sols toca amb la seva banda de sempre, Doctor Prats, i amb els mítics Sopa de Cabra. El músic terrassenc Miki Santamaria forma part d'un projecte, Juriol, que aquest divendres presentarà el videoclip d'un tema, "Cendra 5.1", que ha reinterpretat i que reneix amb la col·laboració de Bombers de la Generalitat. El propòsit és de sensibilització contra els incendis.
Miki Santamaria és el baixista d'aquesta banda de pop-rock liderada per la guitarrista, vocalista i compositora Clara Oliveres. La formació la completen Raquel Pizarro a la guitarra i David González a la bateria.
Juriol presenta aquest divendres 24 de juliol "Cendra 5.1", que considera "una nova mirada en clau acústica" d'aquest tema reconvertit de la mà de Bombers de la Generalitat "amb voluntat de sensibilitzar la població dels reptes de futur que tenim per davant amb tot el que hem après, massa sovint de la pitjor manera", segons apunta Rambla Discos, la companyia amb la qual s'ha enregistrat el treball.
"En un context complex i amb un risc latent als nostres boscos, la formació ha unit esforços amb Bombers, qui ha cedit imatges inèdites per crear un videoclip que convida a la reflexió col·lectiva i a la preservació del patrimoni natural", afegeix la discogràfica.
Juriol presenta aquest divendres 24 de juliol "Cendra 5.1", que considera "una nova mirada en clau acústica" d'aquest tema reconvertit de la mà de Bombers de la Generalitat "amb voluntat de sensibilitzar la població dels reptes de futur
Juriol va debutar amb l’àlbum “T’he trobat“ (RGB Suports, 2021) i va publicar el seu segon treball, "Picar pedra" (RGB Suports) l'any 2024. Ara, el quartet ha afrontat la reedició d'un tema l'origen de la qual neix d'una vivència personal de la compositora, Clara Oliveres, qui va patir de primera mà l'afectació d'un incendi en l'entorn familiar. Els focs del Bages del 2022 van cremar per complet la casa dels seus sogres. "Per adobar-ho, la seva parella és bombera i aquell dia estava de guàrdia, treballant en l’extinció d’un altre foc", diu la discogràfica. "Lluny de buscar un enfocament dramàtic, la cançó s'ha transformat en un espai de superació, agraïment i resiliència", agrega.
Aquesta vivència personal "ha facilitat una col·laboració generosa amb Bombers de la Generalitat". El videoclip oficial de "Cendra 5.1" combina imatges d'arxiu cedides pel propi cos de Bombers amb seqüències enregistrades de manera retrospectiva en un parc de bombers real. "La peça audiovisual funciona com un reconeixement ampli a tots els col·lectius implicats en la gestió dels incendis forestals: des dels equips d'extinció en primera línia fins al paper cooperatiu de la pagesia en el territori", conclou la companyia en un comunicat.
Adaptació
Més enllà del reconeixement professional, "Cendra" posa el focus en la necessitat actual d'adaptació "davant la realitat del canvi climàtic i la influència de l'acció humana en l'entorn". A través de la tornada "canviarem la pell", Juriol transmet un missatge positiu i d'esperança, "enfocat en el treball comunitari i en la urgència de mirar i cuidar la natura des d'una nova perspectiva constructiva".
Amb "Cendra 5.1", la compositora opta per un format més suau, on la nuesa de la guitarra i la veu "busquen connectar de manera directa i serena amb l'oient". La cançó vol ser un agraïment "a tots els qui protegeixen el territori, però també una invitació a actuar i a entendre que la prevenció és una responsabilitat de tots". Clara Oliveres afirma: "Si la música pot ajudar a recordar la importància de cuidar els nostres boscos, el projecte haurà assolit el seu objectiu". La versió acústica de "Cendra" ja es troba disponible a les principals plataformes digitals i el seu videoclip es pot visionar a través dels canals oficials de la banda.
"S'ha desfet l'estiu, s'ha cremat el cel, avui", canta Clara Oliveres en la peça en què parla també de les flors pintades de negre, però també de la necessitat de renéixer.