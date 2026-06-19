Clara Luna: del programa "Eufòria" a la Nova Jazz Cava de Terrassa

Sembla difícil encertar tant amb un nom, apuntant a la simbiosi de la nit, la veu tènue del satèl·lit i una calidesa ambiental vessada en un club. O potser no és tanta la coincidència. Ella es diu Clara Luna, és cantant, pianista i compositora, docent i assessora televisiva i ve aquest dissabte a Terrassa (21.30 hores) en formació de trio. Rai Ferrer al contrabaix i Xavi Maureta a la bateria parlaran amb la veu elegant de Luna en un vespre de delicadesa a la Nova Jazz Cava.\r\n\r\nLa vocalista lidera un projecte amb la seva veu al centre d’un diàleg constant amb els músics, un dels quals, Xavi Maureta, va ser professor seu. En el seu repertori, Clara Luna (Barcelona, 1980) combina composicions pròpies amb relectures personals d’estàndards de jazz i bossa nova, “tot transitant entre la introspecció, la força rítmica i l’espai per al risc creatiu”, diu el Club de Jazz Terrassa. La improvisació esdevé l’element bàsic d’una proposta “que busca connectar amb el públic des de la proximitat i l’emoció”.\r\n\r\nClara Luna és assessora musical i “coach” vocal al programa “Eufòria”, de 3Cat. Ha col·laborat amb músics de renom com Bobby McFerrin o Joan Albert Amargós.\r\n