Ramon Grimalt farà ballar la Nova Jazz Cava: "És una cita ideal"

Aquells que altres vegades semblen volar al damunt de la improvisació deslligada, poc temps després, potser unes hores, es desfermen en swing de fonament clàssic per a delit dels seguidors més ballarins. Això farà aquest divendres l'elenc de músics que es presentarà a la Nova Jazz Cava de Terrassa amb l'"influencer" Ramon Grimalt entre les seves files i amb el nom de Feetwarmers Quintet.
El doctor Grimalt, contrabaix i veu, pujarà a les 21.30 hores a l'escenari del passatge de Tete Montoliu acompanyat d'Oriol Romaní (clarinet i veu), Artem Zhulyev (saxo tenor i veu), Mikha Violin (veu i banjo) i Xavier Algans (piano), un repartiment d'altura i luxe per passar una nit d'efervescència rítmica. Diu el Club de Jazz Terrassa que el quintet "portarà a la Nova Jazz Cava tota l’energia i l’elegància del swing clàssic en una vetllada especialment pensada per al ball". La banda recrea l’ambient de les grans sales americanes dels anys 1920 i 30 "amb una proposta festiva, càlida i plena de ritme".
Per a balladors
Els Feetwarmers s'han especialitzat en música en viu per a balladors de lindy hop i swing i converteixen cada concert en una experiència compartida entre escenari i pista. L'aportació de músics tan experimentats apuntala una proposta que inspira el seu repertori en els grans noms de l’època daurada del swing i el jazz tradicional. El recital inclourà clàssics vinculats a figures com Fats Waller, Chick Webb, Jimmie Lunceford o Count Basie, "combinant l’esperit de New Orleans amb l’energia contagiosa de les big bands".
El club organitzador resumeix així l'esdeveniment: "Una cita ideal tant per als amants del jazz clàssic com per als qui vulguin deixar-se endur pel ritme i omplir la pista de ball". L'entrada, a 18 euros.