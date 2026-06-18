Prime Video confirma una nova edició d'"Operación Triunfo" el 2027

Els seguidors d’“Operación Triunfo” ja tenen una nova cita marcada al calendari. Prime Video ha confirmat que el popular "talent show" musical tornarà el 2027 amb una nova edició presentada novament per Chenoa. Els càstings començaran el juny de l’any vinent i el programa s’estrenarà l’octubre del mateix any.
L’anunci es va fer aquest dimecres durant la presentació de les noves produccions originals i continguts llicenciats de la plataforma amb motiu del seu desè aniversari a Espanya. Paral·lelament, els perfils oficials d’“OT” a les xarxes socials van celebrar la renovació recordant que els concursants tornaran a passar les festes de Nadal a l’acadèmia, que Chenoa continuarà al capdavant de les gales i que els càstings recorreran diverses ciutats de l’Estat.
Prime Video també va posar en valor les xifres de l’última edició del programa, emesa a finals del 2025. Segons la plataforma, “OT 2025” va generar 1.600 milions de visualitzacions a les xarxes socials, el doble que l’edició anterior, i va registrar un increment del 18% en el consum de continguts per espectador.
Vinculació amb Terrassa
La confirmació d’una nova edició torna a posar el focus sobre Terrassa, ciutat estretament vinculada al format en els darrers anys. El Parc Audiovisual de Catalunya ha acollit tant l’acadèmia com el plató de les últimes edicions del programa, convertint-se en el centre d’operacions del concurs.
La relació entre “OT” i Terrassa es va iniciar amb l’edició del 2017, que marcava el retorn del format. Posteriorment, les edicions del 2018, 2020, 2023 i 2025 també es van produir des de les instal·lacions de l’antic Hospital del Tòrax.
El concurs va arribar a la plataforma d’Amazon el 2023, després de la seva etapa a TVE. Des de llavors, s’han celebrat dues edicions, les de 2023 i 2025, a les quals ara se sumarà la de 2027.
Dos concursants de casa
Al llarg de la història del programa, Terrassa també ha tingut representació entre els concursants. Miki Núñez, participant de l’edició de 2018, va ser un dels noms més populars sorgits del format i posteriorment va representar Espanya a Eurovisió.
Més recentment, el terrassenc Guillo Rist va formar part d’“OT 2025”, convertint-se en el segon representant de la ciutat en el concurs i reforçant el vincle local amb un programa que, des de fa anys, té una relació estreta amb Terrassa.