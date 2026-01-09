El pa necessari del blues i el rock a Terrassa

El Festival Jazz Terrassa porta bombes en el seu cartell, com la presència de Carles Benavent, Felix Pastorius o Dave Holland, però no sols del pa del certamen anual viuen els aficionats terrassencs (i forans sempre benvinguts) al jazz i les seves branques o fenòmens afins. La programació estable segueix el seu curs i aquest dissabte presenta un mos apetible: la potència de New Old School, que, per simplificar en excés, barreja soul, blues, funk i rock.
La banda d’origen sabadellenc, en formulació de quartet, pujarà a l’escenari a les 21.30 hores per expressar el resultat d’una evolució: de les versions de clàssics ha passat a un repertori cada vegada més ric en composicions pròpies. Tot, adobat amb influències directes del rock dels anys 1970 i de la música negra.
Publicació
New Old School va publicar el seu primer disc, homònim, l’any 2024, i ara treballa en el segon àlbum, que tampoc variarà gaire en l’aspecte nominal, i potser millor no trencar-se el cap en qüestions formals. Es dirà “New Old School II” i es preveu la seva publicació per als propers mesos, a la primera meitat del 2026.
Al capdavant del projecte es troba Jordi Mourelo, veu i guitarra, un líder de veu escaient per al blues: rasposa, aguda, de trencament. Després d’anys tocant amb bandes com Bars, Miss Brown, Bonito Hermano o Rei Soul, i participant en diversos projectes, encapçala una formació que es nodreix tant del blues tradicional com del rock clàssic.
La banda es completa amb Azorín Fenoll als teclats, Eloi Moya al baix i Marc Ruiz a la bateria. Els quatre membres són músics veterans de l’escena catalana, amb una llarga trajectòria al costat de figures com Lou Marini (Blues Brothers), Marcia Ball, Mike Sanchez, James Harman, Sax Gordon, Dani Nelo, August Tharrats, Lluís Coloma o Big Dani Pérez.