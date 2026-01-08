Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 9, 10 i 11 de gener

El primer cap de setmana posterior a la festivitat dels Reis d'Orient serveix d'emblema de recuperació de la normalitat pel que fa a la programació cultural de Terrassa. Aquest cap de setmana es presenta amb una mica de tot per liquidar torrons, cava, tiberis i altres. Aquí compartim set propostes per a aquest divendres, aquest dissabte i aquest diumenge.
Exposició
Inauguració de la nova exposició de la Sala Paüls, dedicada al fotògraf Jaume Farrés Ubach. Aquest divendres, 9 de gener, a les 19.30 hores
Música
Concert d’Any Nou de l’Ateneu Terrassenc. A la llibreria Abacus, amb les corals Veus Evohè i grup vocal Zetzània. Dissabte, 18 hores
Monòleg
Espectacle “El multiverso”, de Wiz Problema, humorista i creador de contingut. A la Sala Rasa 64. Dissabte, 21.30 hores
Circ
Gala del 19è Circ de l’Any, a càrrec de l’Associació de Circ Tub d’Assaig 7’70, a LaFACT. Dissabte, 18.30 hores
Blues rural
Actuació del duet barceloní Oscar Wolf & Washboard Quico. Concert de blues rural al Cafè de l’Aula. Dissabte, 21.30 hores
Contes
Conta-contes “Guaita la Lluna!”, basat en el el llibre “La Lluna i jo”. A la llibreria Synusia, al local de l’Ateneu Candela. Dissabte, 18 hores
Òpera
“El regal del belcanto”, concert de Reis d’Òpera Terrassa, amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 i Anna Farrés (soprano) i Juan Carlos Esteve (baríton-baix). A l’Auditori. Diumenge, 18 hores