Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 9, 10 i 11 de gener

Set propostes culturals per als primers dies després de les festes

  • Wiz Problema actuarà a la Sala Rasa 64

Publicat el 08 de gener de 2026 a les 19:26

El primer cap de setmana posterior a la festivitat dels Reis d'Orient serveix d'emblema de recuperació de la normalitat pel que fa a la programació cultural de Terrassa. Aquest cap de setmana es presenta amb una mica de tot per liquidar torrons, cava, tiberis i altres. Aquí compartim set propostes per a aquest divendres, aquest dissabte i aquest diumenge.

Exposició 

Inauguració de la nova exposició de la Sala Paüls, dedicada al fotògraf Jaume Farrés Ubach. Aquest divendres, 9 de gener, a les 19.30 hores

Música 

Concert d’Any Nou de l’Ateneu Terrassenc. A la llibreria Abacus, amb les corals Veus Evohè i grup vocal Zetzània. Dissabte, 18 hores

Monòleg 

Espectacle “El multiverso”, de Wiz Problema, humorista i creador de contingut. A la Sala Rasa 64.  Dissabte, 21.30 hores

Circ 

Gala del 19è Circ de l’Any, a càrrec de l’Associació de Circ Tub d’Assaig 7’70, a LaFACT. Dissabte, 18.30 hores

Blues rural 

Actuació del duet barceloní Oscar Wolf & Washboard Quico. Concert de blues rural al Cafè de l’Aula. Dissabte, 21.30 hores

Contes 

Conta-contes “Guaita la Lluna!”, basat en el el llibre “La Lluna i jo”. A la llibreria Synusia, al local de l’Ateneu Candela. Dissabte, 18 hores

Òpera 

“El regal del belcanto”, concert de Reis d’Òpera Terrassa, amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 i Anna Farrés (soprano) i Juan Carlos Esteve (baríton-baix). A l’Auditori. Diumenge, 18 hores

