Un ateneu refundat fa tres dècades a Terrassa

El seu programa habitual d’activitats dista molt de ser escàs, però enguany serà especial en el camí de l’Ateneu Terrassenc. El motiu: celebra els 30 anys transcorreguts des de la seva, diguem-ne, refundació. Va ser l’any 1996 quan aquesta institució de Terrassa, nascuda el 1879 amb un altre nom, va renéixer de les cendres de gairebé un segle d’inactivitat. Aquest dijous, una delegació de l’entitat, encapçalada pel seu president, Ferran Peña, ha estat rebuda per l’alcalde, Jordi Ballart. L’Ateneu Terrassenc prepara un repertori de propostes per a la commemoració. El 8 de maig, per exemple, lliurarà els guardons Ateneista d’Honor i Soci d’Honor en un acte que se celebrarà a La Coral de Prodis.
“Hem demostrat els canvis operats en els darrers anys i la clara vocació de l’entitat d’obrir-se als barris de Terrassa”, explicava Ferran Peña després de la trobada amb Jordi Ballart. Per exemple, el projecte Barris de Terrassa, amb rutes guiades, exposicions i altres activitats, és una iniciativa consolidada que es basa en aquesta intenció de sortir cada cop més de les quatre parets de la seva seu, ubicada al carrer de Sant Quirze.
Aquell 23 d'agost
A banda del programa del 8 de maig, dos dies després se celebrarà, aquest cop a l’Auditori, un concert dirigit per Joan Martínez Colás i amb la participació de la soprano Maria Teresa Vert. L’espectacle inclourà coreografia per explicar la història d’aquell Ateneu Lliure fundat el 23 d’agost de l’any 1879 per 50 socis. El primer president va ser el polític republicà Joaquim Marinel·lo i Bosch, qui va fer compatible la seva activitat política (va ser alcalde de la ciutat durant el període 1883-1885) i professional amb reiterades incursions en el camp de la literatura.
Els promotors de la institució, professionals liberals, volien crear un espai de trobada social i cultural a Terrassa, amb especial atenció a la il·lustració, i en els primers anys d’existència va destacar per l’organització d’iniciatives educatives, literàries i socials, com les escoles de dibuix i teixit. A partir del 1888, i durant una dècada, va viure anys d’esplendor. El 1898, l’Ateneu Lliure va tancar les seves portes per diferències entre els seus dirigents. El 1996 es va refundar.