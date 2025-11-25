Com donar a conèixer a Terrassa el llegat de Floreal Soriguera

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s'ha reunit aquest dimarts migdia amb familiars de l'artista Floreal Soriguera per parlar sobre l'obra de l'artista terrassenc i les diferents accions per donar a conèixer el seu llegat.\r\n\r\nEl "Suri", que va morir el 2023 als 95 anys, ha estat un dels artistes més prolífics de la ciutat i una figura clau de la pintura terrassenca, "però també una personalitat fonamental per entendre l’art i la cultura de Terrassa a cavall dels segles XX i XXI en múltiples facetes artístiques", subratlla l'Ajuntament. A més, va ser sempre una persona molt implicada a nivell de moviments socials. Va ser el primer president de la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) i fundador de l’associació de veïns de Ca n’Aurell.\r\n\r\nFloreal Soriguera va ser nomenat Capgròs de l’Any el 1992 i tres anys després va rebre la Medalla de Plata de la Ciutat, l’equivalent a la Medalla d’Honor de la Ciutat, entre d’altres reconeixements. En \r\n\r\nA la trobada ha participat també el tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, Joan Salvador.\r\n