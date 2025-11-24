Satisfacció per la resposta al festival de poesia de Terrassa

Una treballadora de la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) no havia de treballar, en principi, aquest dissabte passat, però es trobava a l’equipament cultural per l’atzar d’un canvi de torn o circumstància similar, sembla ser. A la BCT se celebrava una de les sessions del Festival de Poesia Al Palmell del Cor, dedicat a la desapareguda poetessa Roser López Monsò (1973-2014). La treballadora bibliotecària i la Roser havien estat amigues i una atmosfera d’emotivitat es va ensenyorir de la BCT quan aquella dona es va decidir a intervenir i va parlar de la Roser, de la seva sensibilitat, d’aquelles excursions en les quals la literata, tan prematurament traspassada, desplegava la seva sapiència en vegetacions.
Al Palmell del Cor, que ret homenatge a la Roser amb el títol del seu primer poemari, es va celebrar el passat cap de setmana i va reunir unes 130 persones en el total de les seves sessions de declamació poètica, celebrades en quatre espais del divendres al diumenge passats. No va fallar cap dels catorze poetes inclosos en el programa. Divendres, Alfred Comerma, Norma Porta, Jordi Sala Franc i Sara Sancho Capel a la llibreria Abacus. Dissabte al migdia, Rosa Ferrer, Antonio Gómez i Isidre Lara a la BCT. El mateix dissabte, a la tarda, Josep Anglada, Carmen Kobiakova i Empar Sáez, a l’Ateneu Candela. I diumenge al migdia, Marc Baltà, Lluís Paloma, Cristina El Mersali i Jordi Torres, al cafè bar d’Amics de les Arts, entitat organitzadora de l’esdeveniment. Aquesta darrera sessió, la de major concurrència, va aplegar unes 70 persones.
Continuïtat
David Millán, coordinador de la iniciativa juntament amb Masé Balaguer, mostra la seva satisfacció per la resposta tant del públic com dels responsables dels locals triats per a un certamen amb vocació de continuïtat.
“Els objectius eren engrescar a la ciutadania i donar veu a poetes de la ciutat o vinculats amb Terrassa, mostrans estils i generacions diverses. La nostra valoració és molt positiva i mantenim la intenció, de cara a l’any que ve, d’ampliar el número d’espais i el de dies de celebració”, comenta David Millán.