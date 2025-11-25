Terrassa exposa l’art fotogràfic que retrata l’aliment elemental

Totes en color i en un balanç cromàtic final d’ombres i daurat. Totes, del 2007. Dues plasmen les espigues de blat que van servir de matèria primera per al pa elaborat captat en unes altres que gairebé fan olor a la frescor ja fermentada. El fotògraf Gil Solé Sorribes és el protagonista de l’exposició que aquests dies proposa la Sala Paüls de Terrassa en aquest espai d’art ubicat al número 18 del carrer de Salvador Busquets, a Vallparadís, i que es configura com un recorregut per la creació de pa. “L’art que es menja”, es titula la mostra, que romandrà a la sala fins diumenge vinent, 30 de novembre.
Gil Solé és un terrassenc procedent de Sanaüja, població de Lleida en la qual va néixer el 20 de març de 1957. A Sanaüja va realitzar les fotografies que integren l’exposició. Són 24 imatges en la instal·lació convencional, amb quadres, però n’hi ha 80 més a disposició del públic, exhibides en una pantalla.
L'artista va aconseguir la seva primera càmera quan tenia 13 anys, tot i que va ser als 20, en un viatge per carretera per l’Índia i el Nepal, durant tres mesos i mig, quan la seva mirada artística va experimentar una revolució. Solé té un bagatge de quatre dècades d’experiència professional en l’àmbit fotogràfic, amb projectes personals, publicitaris i culturals que ha intercalat amb el retrat, el paisatge i la documentació gràfica social. Solé va viure un temps a Almeria, però l'any 1997 va tornar a Terrassa, on es va establir definitivament i de manera ininterrompuda a Terrassa.
La seva mirada estètica cerca l’equilibri marcat per la sensibilitat pels detalls, la llum i els materials. Un dels seus objectius als darrers anys és la immortalització dels oficis tradicionals i artesanals. “L’art que es menja” n’és el paradigma.
No hi ha tertúlia, hi ha concert
A més de les exposicions, la Sala Paüls organitza cada últim dijous de mes una tertúlia amb convidat. Dijous vinent, però, no hi haurà tertúlia en puritat al bar Culla, l’escenari de solera escollit per Jordi Paüls, promotor d l’espai, mes rere mes per fer divulgació amb personatges de diversa incidència en matèries variades. Aquesta vegada, l’establiment es convertirà en escenari i auditori de cultiu musical.
Allà, al número 50 del carrer de Salvador Busquets, en l’encreuament amb el del Doctor Pearson, el pianista Albert Flotats desplegarà els seus dots de sapiència i emoció amb un concert íntim que inclourà peces de Bach, Mozart i Brahms. El títol diu molt de l’estil de Flotats: Mirada interior”. Com s’ha dit, no es tractarà pròpiament d’una tertúlia, però el format del recital serà de concert comentat. Començarà a les 19.30 hores, amb una durada d’hora i mitja.