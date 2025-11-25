OT 2025 Gala 10: Guillo Rist evita l’expulsió amb un "show" rotund, però torna a caure nominat

A "Operación Triunfo" 2025 ja es respira final. El nivell que es demana és cada cop més elevat i la gala 10 ho va deixar clar: cada actuació pesa, cada vot compta i fins i tot els concursants més estimats estan exposats. L'emissió d'aquest dilluns va marcar l’inici de la fi d'aquesta edició, amb les últimes nominacions de la temporada i el darrer favorit amb immunitat. Va ser una vetllada d’alt nivell vocal i escènic, bastant més sòlida que l’anterior, i que va acabar amb només set concursants tornant a l’acadèmia.
El terrassenc Guillo Rist va obrir el programa amb un número espectacular. Va sobreviure a una de les expulsions més ajustades de l'edició i, malgrat tot, va acabar una altra vegada nominat.
Una obertura explosiva amb “Abracadabra”
Chenoa el va presentar com un “totterreny”, i Guillo va respondre amb un gran desplegament de llums, ball i energia amb "Abracadabra", de Lady Gaga. “Si alguna cosa em defineix és l'explosivitat, intentar arribar a un extrem”, va dir després, encara recuperant l’alè mentre la presentadora, visiblement encantada, li facilitava una ampolla d’aigua. "Quina manera de vibrar, d'obrir una gala, que clar que ho tens i com m'agrada", va dir-li la mallorquina, sense poder dissimular la seva fascinació per l'egarenc.
Els professors li havien remarcat durant la setmana que hi ha coses que només pot fer ell, i el resultat va ser un número digne d’un gran "show" televisiu, amb una bona cohesió entre coreografia, posada en escena i veu. Per primera vegada afrontava una nominació, i ell mateix reconeixia que li havia anat bé: “M’ha fet deixar de costat el perfeccionisme i l’autoexigència; mirar-me com un ésser humà i estar orgullós del treball que he fet, d'arribar on he arribat”.
L’adeu plorat de Téyou
La gala va durar 143 minuts, 38 més que el fantàstic film francès "La familia Bélier", la cançó més popular del qual –"Je vole"– va interpretar amb gran sensibilitat i delicadesa l'altra nominada de la nit, la Téyou. La veterana d'"OT" 2025 va apostar per un registre radicalment diferent del de Guillo Rist, que no va poder evitar emocionar-se.
L’expulsió va ser una de les més ajustades de l’edició: 52% a 48%. Contra el pronòstic d’una part del públic, qui es va acomiadar va ser la Téyou i en Guillo va poder respirar, però només momentàniament i amb una evident tristesa per perdre la seva aliada més propera a l’acadèmia.
Un nivell general molt més alt i un jurat poc concret
La gala 10 va destacar per un nivell vocal i artístic superior al de la setmana anterior. Cristina va recórrer tot el plató amb “Uh Nana”; Olivia va celebrar el seu 20è aniversari amb un “At last” elegant i força celebrat pel públic –que fins i tot li va cantar el feliç aniversari–; Guille Toledano va oferir un “Until I found you” que va agradar per atmosfera i actitud, i Claudia Arenas va estar convincent amb “Birds of a feather”. En canvi, Crespo va signar amb "Cosas que no te dije" una actuació més fluixa, un pèl desafinada i irregular, malgrat que ell mateix insistia que era un estil que el representa.
Ferma defensa de les llengues minoritàries
Per la seva banda, Tinho va sorprendre amb “Tempestades de sal”, reivindicant les llengües minoritàries i alternant guitarra i explosió rockera. "No volia marxar d'aquest concurs sense cantar en gallec, alguna cosa amb missatge, parlar de la cultura, de tots els anys de repressió que hem sofert les zones que parlem altres llengues en aquest país", va reivindicar el de la Corunya, que va convertir-se en el favorit del públic.
La gala també va incloure dues actuacions de Pablo Alborán. Un al principi de la nit, cantant “Saturno” al piano, acompanyat de tots els conursants, i després en solitari amb “Vámonos de aquí”. Especialment emocionant va ser la interpretació de "Lobo" d'Elena Gadel (exconcursant d'"OT" 2) i les veus femenines de l'acadèmia amb motiu del 25N.
També hi va haver temps perquè la Chenoa anunciés als concursants el nom de deu noves ciutats que se sumen a la gira d’"OT" 2025.
Ja en el moment de les valoracions, el jurat —amb justificacions minses malgrat la recta final i obligat a nominar quatre persones— va fer creuar la passarel·la a l'Olivia i la Cristina i va proposar en Crespo, en Guille, en Guillo i la Claudia per abandonar l'acadèmia. Segons van dir, es van centrar únicament “en les dues actuacions que sobresortien de la resta”.
Amb el jurat decantat, la pilota va passar als professors. Noemí Galera va reconèixer que havien “gaudit de totes les actuacions”, però va decidir salvar la Claudia.
Els companys, en el moment de les pissarres, van fer una tria ajustada que es va haver de desempatar amb el vot doble del favorit, que va decantar la decisió final a favor de Guille Toledano. Guillo Rist havia aconseguit també dos vots, però va acabar un altre cop nominat, en aquesta ocasió al costat d'en Crespo.
Si una cosa defineix el concursant terrassenc és la seva capacitat de renéixer després de cada sotrac emocional. Tot i no haver estat mai el favorit setmanal, Guillo ha anat guanyant espai a base de treball, talent i una explosivitat que el fa únic al plató. La campanya que van fer els fans del terrassenc per salvar-lo va funcionar aquest passat dilluns. Aconseguiran evitar-ne l'expulsió un cop més? Nosaltres tenim clar a qui votarem aquesta setmana.