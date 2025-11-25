Terrassa esdevé capital de la dansa durant quatre dies

Comença CataLANDance. A partir d'aquest dimecres, i fins dissabte vinent, Terrassa esdevindrà finestra i trampolí internacional de la dansa contemporània feta a Catalunya.
Terrassa serà a partir d’aquest dimecres, i fins dissabte vinent, 29 de novembre, la capital catalana de la dansa. Catalana, i de més enllà. Neix el CataLANDance, plataforma internacional de dansa que reuneix creadors, programadors i agents “per impulsar la internacionalització i la cooperació en l’àmbit de la dansa contemporània catalana”. Això indica la declaració d’intencions d’un festival de periodicitat biennal que comptarà amb la participació de 209 professionals, dels quals 67 programadors internacionals de 21 països. Les activitats proposades seran 23, entre activitats dirigides només a professionals i espectacles oberts al públic, aquests últims una desena.
La primera edició se sustenta en la voluntat de ser “un aparador de la creació catalana contemporània”, apunta l’Ajuntament, impulsor del festival amb el Departament de Cultura de la Generalitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona. El consistori i el Departament de Cultura estaran representats a la inauguració, aquest dimecres a les 17 hores, a Cal Reig, per l’alcalde, Jordi Ballart, i la consellera, Sònia Hernández, respectivament.
Terrassa és una ciutat “amb molta cultura de dansa”, diu Pau Estrem, director artístic del certamen
A banda de la programació professional, el CataLANDance inclourà “una selecció de peces dirigides al públic en general, tant de companyies i artistes emergents, com de projectes consolidats, que reflecteixen la riquesa de llenguatges i formats que caracteritza l’escena actual”, afegeixen els organitzadors d’un esdeveniment marcat, entre altres aspectes, per la descentralització d’espais. A Cal Reig es representaran algunes de les funcions, com la que es podrà veure aquest dimecres a les 17.30 –“Aleta”, de la Cia. Marc Fernàndez–, però el programa (tant funcions com trobades) es desenvoluparà també al Teatre Alegria, el Principal, LaFACT, el parc de Vallparadís, el Vapor de Prodis i la Casa Baumann. Set espais.
Per descomptat, Pau Estrem, director artístic del CataLANDance, participarà en la inauguració d’un esdeveniment concebut amb sensibilitat d’obertura, “de relació amb la ciutadania”, amb un doble propòsit: “Que el procés no passi inadvertit a la ciutat i que, alhora, quedi impregnat de Terrassa”. La direcció de la fira vol “que Terrassa sigui un trampolí per a les companyies”, sobretot tractant-se d’una localitat “amb molta cultura de dansa”.
La primera jornada, la d’aquest dimecres, es reserva per a “Aleta”, que revisa la riquesa de la tradició castellera precisament a la seu dels Minyons, i per altres dues propostes: “Fandango reloaded”, d’Inka Romaní, que tindrà lloc a les 19 hores al Teatre Alegria; i “Natural order of thing”, creat per GN/MC Guy Nader/Maria Campos, que es representarà a les 20.45 al Teatre Principal.
Tres dies
Les obres previstes per a aquest dijous són set. Les tres primeres s’inclouen en l’Open Studio, apartat de propostes “en exploració i procés creatiu”, d’intercanvi entre professionals, i totes tres s’oferiran de 12 a 14 hores a LaFACT. Es tracta d’“Una brillant imperfecció (o mort d’un pianista)”, de la Cia. Vero Cendoya; “Otra cosa que no es una conferencia”, de Manuel Rodríguez, i “Everafter”, de LaSADCUM. La resta de funcions: “Multiverse”, de Humanhood, en diversos passis de 16 a 19.30 hores a la Sala La Cúpula del Teatre Principal; “Kong”, del coreògraf Oulouy, a les 17 hores, a LaFACT; “Perdón”, de Losinformalls, a partir de les 18.45 hores al Teatre Alegria; i “Void”, treball d’Última Vez i l’artista Wim Vandekeybus, a les 20.45 hores al Teatre Principal.
I set seran també els espectacles de divendres. De “Fosca”, d’Aurora Bauzà & Pere Jou (10.30, al Teatre Alegria) a “El baile de la zurda”, de la Cia. LaCerda (23 hores, Cal Reig), passant per la repetició de “Multiverse” (de 16 a 19.30, Teatre Principal); “D’ençà”, de Quim Bigas (17 hores, LaFACT); “POV”, de Núria Guiu Sagarra (17.30, LaFACT); “Rel i grapa”, de Víctor & Raúl Pérez Armero (19 hores, Teatre Alegria) i “Cèlula #6: faula”, de Roser López Espinosa (20:45, Teatre Principal).
La fira s’acomiadarà dissabte amb tres propostes: “Doma”, d’Andrea El Ameri (11, Teatre Principal); R.A.V.E (Revolutionary Agglomeration for Voluntary Extermination), de Cecilia Colacrai (12, jardins del parc de Vallparadís) i “Famulus 4.0”, de la companyia Iron Skulls (12.30 hores, parc de Vallparadís).
Una evolució
CataLANDance constitueix “una evolució del mercat estratègic” després de l’última edició d’un festival similar realitzat a Olot fins l’any 2021, destaca Pau Estrem, director artístic d’un certamen que ara, a Terrassa, esdevé “una plataforma per donar resposta a mancances del sector”. Es tracta, segons Estrem, “d’una nova finestra de visibilitat de la dansa catalana cap al món”, d’un aparador per exposar productes artístics de manera similar a com ho fan les fires comercials de sectors com el de l’automòbil. El CataLANDance es complementarà, en anys alterns, amb l’Especial Dansa de Tarragona, que se celebrarà el març del 2026