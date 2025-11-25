La pel·lícula "Mar i cel" arriba a Terrassa

L’actor de Terrassa Jordi Garreta presentarà a la seva ciutat la nova pel·lícula "Mar i cel" amb una sessió especial que se celebrarà al Cinema Catalunya aquest diumenge vinent, 30 de novembre, a les 16.30 hores. El protagonista del famós musical de Dagoll Dagom participarà en un col·loqui amb el públic assistent després de la projecció del diumenge.
L’exitós musical "Mar i cel" fa el salt a la gran pantalla. Aquest divendres, 28 de novembre, s’estrena als cinemes aquesta pel·lícula basada en l’obra d’Àngel Guimerà. El Cinema Catalunya projectarà aquest muntatge emblemàtic, amb almenys una projecció cada dia durant la setmana de l’estrena. A més a més, el diumenge 30 de novembre, a les 16.30, hi haurà una sessió molt especial. La sala del carrer de Sant Pere comptarà amb la presència del protagonista del musical. L’actor terrassenc Jordi Garreta, que interpreta el paper del pirata Saïd, oferirà al públic assistent un col·loqui moderat pel comunicador Oriol Carreras. Serà després de la projecció, amb torn de preguntes, "per tal de descobrir tot tipus de curiositats sobre l’obra que ha fet història dins del panorama teatral català", indica l'Ajuntament.
Rodada al teatre
La pel·lícula ha estat rodada en el mateix escenari del Teatre Victòria. La producció ofereix situacions i escenes que van més enllà del que els espectadors van poder veure al teatre. Per aconseguir-ho, es van fer servir nou càmeres, dues de les quals estaven situades sobre el vaixell amb els operadors vestits de pirata, per oferir a l’espectador una perspectiva molt més propera. Pel que fa al so, es va combinar l’enregistrament en directe de les funcions amb la interpretació musical de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). Més de cinquanta músics van participar en l'enregistrament, entre els quals hi havia el compositor Albert Guinovart al piano, amb la supervisió del director musical Joan Vives.
L’obra de teatre d’Àngel Guimerà va ser adaptada per Xavier Bru de Sala i musicada per Albert Guinovart als anys 80. Es tracta d'una adaptació literària que és de lectura obligada en molts centres d’educació secundària de Catalunya. Els seus protagonistes són uns pirates i uns cristians tancats dins d’un vaixell perdut enmig del mar. "El musical retrata així la intolerància i la incomprensió entre dos mons: Orient i Occident", afegeix el consistori.
“Mar i cel, la pel·lícula” arriba a la pantalla gran coproduïda per 3Cat i Dagoll Dagom. A partir del dia 28 de novembre, arribarà als cinemes (a Terrassa, al Cinema Catalunya i a Cinesa Parc Vallès). El musical més estimat del teatre català, ara en versió cinematogràfica, incorpora una narrativa visual immersiva, segons destaquen 3Cat i la companyia teatral.
El film es va preestrenar aquest dilluns, 24 de novembre, als Cinemes Aribau. Les entrades s'havien exhaurit. Després d’emocionar més d’1,6 milions d’espectadors al teatre, "Mar i cel" fa el salt a la gran pantalla sota la direcció de Paulí Subirà Claramunt (cap d’Imatge de 3Cat). En aquesta producció, que compta amb la realització de Xavier Bonet, producció de Montse Datsira, Natàlia Cucurella i Anna Candelas, disseny de so de Llorenç Gómez i direcció de fotografia de Domènec Gibert, i amb la direcció musical de Sergi Cuenca, hi han participat una cinquantena de professionals del 3Cat.
Al rodatge es van utilitzar nou càmeres cinematogràfiques, amb les quals s'ha pogut fer una producció en qualitat 4K en HDR i àudio immersiu amb Dolby Atmos. “Volíem que l’espectador visqués ‘Mar i cel’ des de dins, com si formés part de la història”, explica Paulí Subirà. Per aconseguir-ho, el director ha treballat una narrativa visual immersiva, amb plans curts i càmera en moviment, especialment en les escenes del vaixell. “Hi havia operadors de càmera vestits de pirates, movent-se entre els actors per capturar l’acció des de dins. Aquesta proximitat és la que dona al film una energia radicalment nova, segons la televisió catalana: “És veure l’espectacle com mai abans s’havia vist”.
Context històric
Al llarg de tota l'obra, "Mar i cel" incorpora també noves escenes i interludis inèdits que amplien el relat original i aporten context històric. “El que hem fet és donar-li un punt més de dimensió, portar el teatre a la pantalla i aprofitar tots els recursos del cinema per explicar la mateixa història d’una manera diferent”, destaca Paulí Subirà. Rosa Romà i Monfà, presidenta de 3Cat, remarca que “Mar i cel” és “molt més que una obra de teatre o un musical, és un símbol de l'excel·lència de la cultura catalana”. Per això ha subratllat: “Estem orgullosos de participar, de la mà d'una institució cultural catalana com és Dagoll Dagom, d’aquesta producció audiovisual sense precedents que projecta la cultura catalana al món i que ho fa posant la innovació al centre, que és un dels segells distintius de 3Cat".
A partir del divendres 28 de novembre, “Mar i cel, la pel·lícula” es podrà veure a més de cinquanta cinemes de tot Catalunya. També es programarà el film a sales de València, Palma, Eivissa i Vila-real. La representació teatral havia arribat, fins ara, a Barcelona, Mallorca, València, Bilbao, Saragossa i Alemanya. És la primera vegada que es podrà veure en diferents poblacions del territori català. En el cas de Catalunya, només s’havia vist a Barcelona.
Anna Rosa Cisquella i Joan Lluís Bozzo, dos dels tres socis originaris de la companyia de teatre (incloent-hi Miquel Periel), expliquen que es tracta de la culminació de tota una carrera als escenaris. Cisquella ha comentat que la complicitat de Dagoll Dagom amb TV3 “és històrica. Tres anys després del seu naixement, el 1988, vam estrenar ‘Mar i cel’. Ja en aquells moments, una televisió jove i entusiasta ens va fer un acompanyament que ens va ajudar molt a aconseguir que el nostre musical es convertís en un esdeveniment de país. Avui estem contents d’arribar al final del camí amb aquesta coproducció amb TV3 i l’Orquestra Simfònica del Vallès. A més, també podrem aconseguir que moltes escoles per les quals hem treballat al llarg d’aquests 50 anys puguin gaudir d’aquesta versió”.
“El musical va superar la barrera del públic habitual del teatre i va aconseguir arribar a persones que no hi anaven de manera regular, en gran part gràcies a l’impuls de 3Cat. Ara confiem a trencar una nova frontera, la de tota aquella gent que tampoc acostuma a anar al cinema” explica Joan Lluís Bozzo.
Respecte a la banda sonora, l'enginyer de so Llorenç Gómez va combinar l'enregistrament de les funcions en directe amb la gravació de l'OSV sota la direcció de Sergi Cuenca. Aquesta és una peça clau del muntatge i és a càrrec de més de 50 músics. A més, compta amb el compositor de l’obra, Albert Guinovart, al piano, i amb la supervisió musical de Joan Vives. El compositor de “Mar i cel”, Guinovart, ressalta que aquí es recull la versió que es va estrenar al teatre el 2024. "La diferència amb la representació teatral és que hem pogut comptar amb l'Orquestra Simfònica del Vallès per enregistrar la música. S'ha fet servir l'orquestració que vaig fer per a la versió alemanya que es va estrenar al Teatre d'Òpera Halle el 2007. L'he revisada tota i ha canviat algunes coses. També vam tenir el goig d'enregistrar l'Obertura, que es podrà sentir als crèdits finals. Em fa molta il·lusió que s'hagi pogut fer finalment la pel·lícula”.
Des de la seva estrena teatral, el 1988, s’han fet tres reposicions: 2004, 2014 i 2024. “Mar i cel” ha comptat amb més d’1,6 milions d’espectadors i és un referent del teatre musical català. Dagoll Dagom no tornarà a posar en escena aquest clàssic dels musicals catalans amb llibret de Xavier Bru de Sala i amb música d’Albert Guinovart
La pel·lícula reuneix la companyia del muntatge teatral del 2024, amb els protagonistes: Alèxia Pascual i Jordi Garreta. També amb Abel García, Albert Gràcia, Berta Luna, Xavi Fernández, Eloi Gómez, Clara Renom, Sergio Escribano, Candela Díaz Sanz, Esteve Roig, Cisco Cruz, Albert Mora, Anna Alborch, Bittor Fernández, Estel Aparicio, Carme Giner, Biel Llongueras, Guillem Ripoll i Guillem Fole.
Tres reposicions
“Mar i cel” explica la història d’uns pirates i uns cristians tancats dins d’un vaixell perdut enmig del mar. El musical reflexiona sobre la intolerància i la incomprensió entre dos mons: Orient i Occident. Segons la sinopsi, "dues religions eternament enfrontades. Una bella història d’amor impossible entre una noia cristiana i un corsari morisc. Una història amb innombrables paral·lelismes amb el món en què vivim. Un musical basat en la pirateria de la Mediterrània del segle XVII i en l’expulsió del regne d’Espanya de 300.000 moriscos decretada per Felip III el 1609". El muntatge es basa en l’obra homònima d’Àngel Guimerà que va ser adaptada per Xavier Bru de Sala i musicada per Albert Guinovart als anys 80.