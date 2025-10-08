Com era la Terrassa medieval?

Parlarà del fossat que protegia la vila, del tram de murall i de la resta d'elements que ajudaran a revisitar el passat amb suport documental. L'Ateneu Terrassenc ha convidat per a aquest dijous, 9 d'octubre, Gemma Garcia Llinares per pronunciar una conferència de contingut històric. El títol és inequívoc: "La Terrassa medieval a partir de les dades arqueològiques".\r\n\r\nGemma Garcia és la conservadora-arqueòloga del Museu de Terrassa. Com avança l'Ateneu Terrassenc, a partir dels anys 1980, "diverses intervencions arqueològiques a Terrassa han permès reconstruir la fesomia de la ciutat medieval". Les excavacions han posat al descobert "elements clau del sistema defensiu, com ara una torre i un tram de muralla al carrer Gavatxons, així com diversos fragments de fossat en diferents punts del nucli antic".\r\n\r\nL'entitat considera especialment rellevants les troballes a la Plaça Vella, "que han aportat informació sobre l’evolució del traçat urbà al llarg dels segles". Aquestes dades han permès entendre millor com era la vida a la Terrassa medieval "i com es va transformar amb el pas del temps". La conferència començarà a les 19 hores a la seu de la institució, al número 2 del carrer de Sant Quirze.\r\n