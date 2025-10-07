OT 2025 Gala 3: Guillo demostra la seva versatilitat i Salma s’acomiada per la porta gran

La
gala 3 d’" Operación Triunfo" 2025 (123 minuts, els mateixos que la magnífica "Gente corriente" per la qual Robert Redford va guanyar l'Oscar a millor director) va arribar amb ganes de reivindicar-se després d’un inici irregular. “Quan la grupal comença bé, la gala anirà bé”, va dir Chenoa. I, tot i que el “Porque te amo” no va sonar del tot bé, el públic del plató va compensar-ho amb un entusiasta “ lololo”, acompanyant els concurants en el tram final de la cançó, presagiant una nit de moments intensos i alguna llàgrima.
La primera a emocionar va ser la
Salma, amb “Lo saben mis zapatos”. Una interpretació sincera i plena de sentiment que fins i tot va fer aplaudir Leire Martínez en plena actuació. Chenoa, visiblement tocada, li va dir: “Ho has donat tot”. Salma s’acomiadaria hores després, però amb la sensació d’haver signat la seva millor actuació.
La Salma va protagonitzar el seu millor pas pel programa, i també el darrer.
José Irún / Prime Video
En
Max, en canvi, va optar per començar amb un poema, una maleta i una fotografia a escena. Una proposta que va dividir opinions: Manu Guix la va trobar una mica "creepy", però va defensar la llibertat dels nominats per arriscar. El de Premià de Mar va optar per una versió bilingüe de "Tu refugio". Va pecar, però, d'un excès de teatralitat. Va ser valent el maresmenc, que va cantar l'estrofa final en català, superant la por que havia verbalitzat a les possibles crítiques. També li va dedicar al seu xicot. No només li va valer per salvar-se, sinó que va gaudir com mai dalt de l'escenari. "Com estàs", li va demanar Chenoa en acabar. Va contestar amb un monosílab: "Feliç". Doncs això. Per cert, a Iván Rojo no li hauria fet cap gràcia veure com es canta en català. On s'és vist de cantar en una llengua cooficial?
A xarxes, semblava que el públic havia connectat més amb la intensitat de la
Salma, i eren diversos els que anunciaven que canviavarien el seu vot extra. Tot i això, la de Benidorm va acabar sent l' expulsada de la nit, amb un 58% dels vots en contra i, fidel al seu caràcter, es va acomiadar amb humor i elegància, deixant missatges afectuosos als seus companys.
Entre els duos més destacats, en Tinho i en Crespo van fer un “El único” carregat de complicitat que va fer somriure Chenoa. “Aquest duet té futur”, els va dir. També van brillar la Judit i en Guille amb “Don’t leave me this way”, entre maletes i bon rotllo al plató. La Claudia i l'Olivia, per la seva banda, van oferir un “Messy” un pèl sobreactuat per part de la madrilenya, mentre que la Laura i en Carlos no van acabar de trobar el to amb “Noche en vela”.
La Lucía, al mig de la imatge, es va convertir en la favorita del públic
José Irún / Prime Video
El trio de la María, la Cristina i la Lucía va convertir l’escenari en un gimnàs amb “Training Season”. Amb peses, energia i actitud, la
Lucía es va acabar enduent la recompensa: el 33% dels vots del públic i el títol de favorita de la setmana, tot i que no va ser la més destacada del grup.
Menys ball i una veu que va brillar en un registre nou
I llavors va arribar en
Guillo, el terrassenc, per tancar la tanda d’actuacions. Amb “Vamos a olvidar”, al costat de la Téyou, va deixar enrere les coreografies de les setmanes anteriors per mostrar una versió més íntima i vocal. “Hem sentit molt suport per part d'en Guille [Milkyway, membre del jurat, que es va mostrar especialment emocionat que cantessin una de les seves cançons] i estem molt agraïts”, va mencionar l'egarenc. La seva actuació va sorprendre a tothom: menys ball, més emoció i una veu que va brillar en un registre nou.
El jurat, amb Abraham Mateo al capdavant, el va felicitar: “Ha estat el millor passi de la setmana, ha estat gratificant escoltar-te en un altre color. Has superat el repte amb escreix”. Un gran pas per a en Guillo, que va ser, literalment, l’últim a saber si creuava la passarel·la. La seva constància i versatilitat el mantenen com
un dels perfils més complets del concurs… i Terrassa pot estar, de moment, tranquil·la: el seu representant continua dins de l'acadèmia del Parc Audiovisual (PAC).
El quart finalista d`"OT" 2023, Juanjo Bona, va tornar com a artista convidat
José Irún / Prime Video
Després de les actuacions a concurs, va arribar el moment més emocionant de la nit: la visita de
Juanjo Bona, quart finalista d’"OT" 2023, que va tornar per cantar “Últimamente” amb un cor acompanyant-lo a l'escenari del plató 3 del PAC. Bona part del públic no va poder evitar aplaudir amb ulls brillants. Fins i tot una espectadora feia el gest de “mare orgullosa”, posant-se les mans a la cara. No hagués costat res que l'aragonès hagués anat a saludar la Chenoa i els concursants. Quëstió de temps? Hi ha tantes coses a retallar!
El jurat (amb una Leire Martínez que segueix sent dura però alhora intenta mostrar-se pedagògica), va posar en dubte a en Tinho, en Max, la Laura i en Carlos. Els professors van salvar el primer i els companys, el segon. Especialment emotiu va ser l'acte de salvació del català, que va obtenir vuit vots, per només tres del seu company Carlos. Com un sol home, emulant aquella escena d'"El club de los poetas muertos", un rere l'altre van anar dient el seu nom. No volien que el seu amic tornés a passar una setmana tan dolenta.
Així doncs, els dos nous
nominats són la Laura i en Carlos, a qui se'ls havia atrevessat la cançó des del primer minut. Un d'ells haurà d'abandonar el programa dilluns vinent. El jurat va ser contundent amb la navarresa. Més que una crítica, semblava que Leire Martínez l'estava sotmetent a un judici sumaríssim. Estem amb tu, Laura. Tu canta com vulguis.
En Carlos i la Laura no van estar del tot encertats
José Irún / Prime Video
Ara bé, per nominacions, la que es mereixen els tècnics del programa. El
so va tornar a fallar una gala més, sobretot durant les entrevistes de Chenoa als concursants.