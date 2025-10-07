Una visita musical a Escòcia des de Terrassa

Invitació per viatjar a Escòcia a través de la seva música. L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) convida a l’univers sonor de la música escocesa en un concert especial que celebrarà aquest diumenge, 12 d'octubre, a les 18 hores a l'Auditori Terrassa.
A "La connexió escocesa", que s'inclou en el Cicle de Concerts de l’OCT48, s'interpretaran obres de Kenneth Elliott, Thomas Erskine, Granville Bantock, Joseph Haydn, Hamish MacCunn i Niel Gow.
El conjunt terrassenc, sota la direcció de Quim Térmens amb el violí, proposa un programa "al voltant de la música escocesa i la fascinació que aquesta va produir a grans compositors com Haydn o Beethoven". Es tracta d'una connexió que ja va començar en ple barroc amb dos compositors nascuts a Lucca (Itàlia) i instal·lats a Escòcia: Francesco Geminiani i Francesco Barsanti.
Objectiu
El contacte amb la música d’aquest indret i amb músics escocesos com James Oswald i Thomas Erksine, de reconegut talent arreu d’Europa, els van portar a escriure obres sobre temes populars escocesos. Uns anys més tard, però, un funcionari escocès anomenat George Thomson d’Edimburg es va imposar l’objectiu de recollir i arranjar la música popular del seu país encarregant una part d’aquests arranjaments a figures com Beethoven i Haydn, que hi entrà en contacte a través de les seves visites a la ciutat de Londres.
Era una música tradicional que autors com Kenneth Elliott, Granville Bantock i Hamish MacCunn "no han parat de proposar en les seves obres escrites per a orquestra de corda", agrega l'OCT. En aquest firmament musical va destacar un gran "fiddle" (violí, especialment destinat a música popular i folklòrica): Niel Gow.